和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」怒：敢進我家門就打斷腿

▲女子跟哥哥吃飯竟被對方女友誤認成小三，還慘被潑了一身檸檬紅茶。（示意圖／Unsplash）

囻文／CTWANT

兄弟姊妹一起外出吃飯是件平常不過的事。不過就有一位女網友抱怨，日前跟哥哥約在學校附近吃午餐時巧遇他的女友，結果對方下秒衝上前破口大罵，將女網友誤認為小三，還把檸檬紅茶潑在她身上，氣得她直接吼對方「妳以後敢進我家門，我一定打斷妳的腳」。

原PO在Dcard以「跟哥哥吃飯被他女友當小三」為題發文，表示日前跟哥哥樂在學校附近吃午餐，不過因為學校附近學生很多，「也不知道是不是有人跟他女友說我哥跟女生吃飯，還是他女朋友剛好去吃飯剛好看到」。

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下一秒就見哥哥女友出現，接著對方就對著哥哥破口大罵跟女生出去、不回訊息等等；原PO還在釐清眼前混亂狀況時，對方就拿檸檬紅茶往她身上潑，讓她怒呼「問都不問清楚的瘋婆子電視劇看太多是不是」。

哥哥也被女友的一番行為嚇傻，急忙解釋「她是我妹，妳在幹嘛啦！」而被潑一身檸檬紅茶的原PO也不甘示弱吼對方「妳以後敢進我家門，我一定打斷妳的腳」，接著就直接離開。

貼文一出立即引來逾6300人朝聖劇情，網友紛紛回應「妳哥哪裡找到這種潑婦阿？這有暴力傾向欸，叫妳哥快分手」、「店員無辜的、座位無辜的，地板也是無辜的」、「EQ有問題，正常不是來先問這是誰嗎？ㄧ來就像潑婦，掃街一樣」、「該餐廳新品項：肖婆蓋飯」、「怎麼會連男友妹妹長怎樣都不知道」、「她今天敢對陌生人的妳動手，真的讓她進門叫大嫂還得了，篩掉這種地雷是對的。」

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