台灣餐廳「帶外食」遭店員擺臉色！陸生傻眼：很討厭　兩派網友戰翻

▲一名來台交換的陸生對「台灣人為什麼這麼討厭帶外食」感到疑惑。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

在台灣，外出用餐時不免看到餐廳門口經常寫著「禁帶外食」的指示，嚴禁客人攜帶非該餐廳的食物入內，不過日前一名來台交換的大陸女學生卻針對此問題在小紅書上抱怨，她表示，近期在台灣的一間早午餐店用餐時，只因為帶著一瓶優酪乳進去店裡，就被店員擺臉色對待，讓她直呼，「沒必要這樣吧！很討厭欸！」貼文曝光後，意外引起兩岸網友留言討論。

一名來台交換的大陸女學生上（11）月28日在小紅書上以「台灣人為什麼這麼討厭帶外食」為題發文，附圖除了店家寫的「禁帶外食」四字，看板上更出現「飲料放外面桌上唷，拜託！」「能不能把你的外食放外面再進來」等字眼，她提到，當天只是害怕天氣熱優酪乳放在車上會壞掉，於是就順手帶進餐廳，甚至沒有打開，卻遭店員擺臉色對待，她不禁困惑，「我之前在大陸很常帶著別間店的東西到另一家店坐著吃，也從來沒有老闆說過。」

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沒想到貼文一出，迅速引發兩派網友引戰，大陸網友紛紛一面倒在留言區表示支持原PO的想法，「消費者才是上帝，我只是帶了其他食物，也在店裡消費，不是嗎？」「笑死，中國店家允許帶外食的出發點是讓消費者更舒服，幫忙丟垃圾是服務的一部分。」

不少台灣網友也在底下反駁表示，「因為你會用很少的消費佔用店家座位很長時間，店家減少收入」、「如果你食物中毒了，怎麼知道是店家的責任，還是你自己帶的食物呢？」「我一直以為不外帶外食才是正常的，去人家的店裡吃别家的食物，怎麼想都怪。」

事實上，目前台灣的飲食營業場所，通常都會規定客人「禁帶外食」，除了考慮發生食安問題時，責任歸屬會難以釐清外，也有店家考慮到假如客人帶進來的食物和店內提供的餐點衝突時，將會影響到顧客所消費的金額，因此依照現行法律，店家是有權利禁止顧客攜帶外食入內的，但店家也被規定必須先行告知或將公告設在醒目的位置。

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