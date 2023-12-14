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「不滿意度」攀升！吳欣盈：持續與民眾溝通

▲▼吳欣盈主持衛環委員會會議 遲到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈主持衛環委員會會議遲到，對好感度最低問題，表示會持續跟民眾溝通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

2024年總統大選進入倒數30天，民眾黨副總統候選人吳欣盈不滿意度持續攀升。吳欣盈今（14日）接受媒體訪問時表示，昨天一大早才回到台北，而接任這個工作不到2周時間，且有一周以上都在國外，當然會持續跟民眾溝通，明天會在政大演講，希望大家來聽聽她及民眾黨總統參選人柯文哲，看看民眾黨要如何讓台灣改變。

民眾黨副總統候選人吳欣盈現仍是不分區立委，擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召委的她，今（14日）負責主持「第28屆聯合國氣候變遷大會」專案報告會議。吳欣盈今天早上不僅遲到，面對眾多媒體追問吳最近好感度最低等問題，吳欣盈並未做出任何回應，要媒體小心工作人員，隨後快步走入會場宣布會議開始。

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上午立法院社會福利及衛生環境委員會會議結束後，吳欣盈隨即快步離開並衝往電梯，在等待電梯過程中，面對媒體詢問昨天TVBS民調指出，三位副手當中，吳欣盈好感度最低等議題，一開始並未回應，在媒體追問後，吳欣盈突然主動願意受訪。

吳欣盈先提及，台灣僅有13個邦交國、250萬人口，所佔面積與人口不到全球1%，認為台灣在退出聯合國後，應務實面對外交困境，哪些台灣組織可在聯合國氣候變遷大會現場旁聽或觀摩，需要重新盤點，用正當方式去做第二軌道外交，並舉西班牙、澳洲、義大利、加拿大等國家為例，認為上述國家的經濟與外交不是併在一起處理，台灣資源這麼少，應思考可以往這方向發展，才能對國家與納稅人交代。

對於有關民調探底部分，吳欣盈表示，明天會在政大演講，因為昨天一大早才回到台北，接任副總統候選人工作不到兩周時間，且一周以上都在國外，當然會持續跟民眾溝通，有機會也請民眾到政大，聽聽自己跟民眾黨主席柯文哲，如何帶領民眾黨讓台灣做出改變。

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