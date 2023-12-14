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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

▲▼民進黨立委參選人許淑華出席民進黨台北市黨部賴清德總統暨立委聯合造勢及第十九屆市黨代表大會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨立委候選人許淑華。（資料照／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧14日指控民進黨副總統候選人蕭美琴密會「戰爭白手套」SOA創辦人Jim Hake。民進黨立委候選人許淑華表示，藍營是用烏龍爆料的方式，抹黑國際友人對台灣的善意。

許淑華說，SOA是美國的慈善機構，目前仍持續在中南美洲、非洲、中亞等20幾個國家，依據海外需求進行社區援助。SOA在台灣，主要就是培力台灣民眾，進行緊急醫療、大型災難的救助訓練，強化社區韌性，也讓台灣未來若再度面臨，如八仙塵爆、九二一地震、八八風災等大型災難，除了警消單位投入救災，民間力量也能貢獻更多救難能量。

許淑華指出，SOA就像是我們的退輔會，雖然由退役軍人組成，但主要是進行社區服務、救助弱勢，將軍旅生涯的職能，成功轉換為對國家、社會的更多貢獻。而SOA與台灣這樣朋友間的互相幫助，到政客的口中，卻變質成戰爭白手套、黑箱密會。

許淑華說，事實上，SOA與台灣的交流非常公開透明，每堂課程的花絮還能在SOA的社群上看到影片或照片，很遺憾這樣的資訊落差被操弄，將朋友的無私互助，抹黑成戰爭推手。

許淑華表示，在學校會教導我學生要服務社區、回饋社會，無非是希望這個社會能養成互相幫助的風氣，形成良善循環，SOA的身教、言教，對下一代價值觀的形塑相當重要。朋友間願意互相幫助，越是朋友，你越要珍惜對方的時間、分享和付出。可是有些人，卻將朋友的真心交流與付出，都當成別有居心，真的是丟臉丟到國外去。

▼民進黨立委候選人許淑華表示，SOA與台灣的交流非常公開透明。（圖／翻攝許淑華臉書

▲民進黨立委候選人許淑華表示，SOA與台灣的交流非常公開透明，很遺憾抹黑三人組操弄資訊落差，將朋友的無私互助，抹黑成戰爭推手。（圖／翻攝許淑華臉書）

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