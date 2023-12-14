蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

▲民進黨立委候選人許淑華。（資料照／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧14日指控民進黨副總統候選人蕭美琴密會「戰爭白手套」SOA創辦人Jim Hake。民進黨立委候選人許淑華表示，藍營是用烏龍爆料的方式，抹黑國際友人對台灣的善意。

許淑華說，SOA是美國的慈善機構，目前仍持續在中南美洲、非洲、中亞等20幾個國家，依據海外需求進行社區援助。SOA在台灣，主要就是培力台灣民眾，進行緊急醫療、大型災難的救助訓練，強化社區韌性，也讓台灣未來若再度面臨，如八仙塵爆、九二一地震、八八風災等大型災難，除了警消單位投入救災，民間力量也能貢獻更多救難能量。

許淑華指出，SOA就像是我們的退輔會，雖然由退役軍人組成，但主要是進行社區服務、救助弱勢，將軍旅生涯的職能，成功轉換為對國家、社會的更多貢獻。而SOA與台灣這樣朋友間的互相幫助，到政客的口中，卻變質成戰爭白手套、黑箱密會。

許淑華說，事實上，SOA與台灣的交流非常公開透明，每堂課程的花絮還能在SOA的社群上看到影片或照片，很遺憾這樣的資訊落差被操弄，將朋友的無私互助，抹黑成戰爭推手。

許淑華表示，在學校會教導我學生要服務社區、回饋社會，無非是希望這個社會能養成互相幫助的風氣，形成良善循環，SOA的身教、言教，對下一代價值觀的形塑相當重要。朋友間願意互相幫助，越是朋友，你越要珍惜對方的時間、分享和付出。可是有些人，卻將朋友的真心交流與付出，都當成別有居心，真的是丟臉丟到國外去。

▼民進黨立委候選人許淑華表示，SOA與台灣的交流非常公開透明。（圖／翻攝許淑華臉書）