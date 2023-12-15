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綠營新北大將余天傳退出輔選　黃揚明：與不分區有關

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選進入倒數30天階段，資深媒體人黃揚明14日晚間卻在臉書發文指出賴蕭配目前有一大隱憂，那就是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，之後便未再現身，連臉書也沒有更新，傳聞是因為沒有被列入不分區立委名單而感到失望。不過，這部分並未獲得余天本人回應。

余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城、黃揚明）

▲余天11月4日在臉書分享出席造勢大會的照片。（圖／翻攝自Facebook／余天）

黃揚明14日晚間在臉書發文表示，距離大選只剩下30天，在最後衝刺階段卻有綠營的朋友透露一大隱憂，那就是擔任賴清德新北競總主委的民進黨立委余天，自從11月4日公開現身參與造勢大會之後，就沒有再出現了，不僅缺席12月13日的新北市黃金周造勢擴大動員會議，連臉書也沒有更新，「被視為民進黨輔選大將的余天，為什麼突然神隱？當然與民進黨的不分區名單有關。」

余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城、黃揚明）

▼▲李坤城（上圖左）接棒余天投入三重立委選戰。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城、黃揚明）

黃揚明聲稱，余天是現任的新北市第三選區（三重區）區域立委，第一次代表民進黨參選是2008年第7屆立委，並在第8屆立委選舉時被提名為民進黨不分區第14名，當時余天全國巡迴演唱輔選，原本以為自己是在安全名單的尾巴，結果民進黨不分區拿下13席，余天變成落選頭，直到2018年選舉民進黨大敗，加上時任三重立委的高志鵬因案入獄遭解職，余天才再度披上戰袍，以些微票數差距在補選中獲勝，並於2020年順利連任。

黃揚明接著說道，其實余天今年初已經決定交棒給現任議員李坤城，自己則想轉戰不分區，8月、10月與賴清德同框時，余天都曾在公開場合積極表態爭取，11月4日新北競總成立造勢大會上也有提及此事，當時余天特別強調自己「報名」了不分區，沒想到11月15日民進黨中執會通過的不分區名單中，余天根本沒有在裡面。

余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城、黃揚明）

▲12月13日活動致詞人員有余天，但他沒有出席。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明透露，事前綠營內部沒有人先和余天溝通，這讓余天感到很失望，進而退出輔選行列，一度還出現余天有意辭去新北競辦主委、想要退黨等傳言，接著11月25日李坤城舉辦與賴清德的聯合競總成立茶會，余天缺席，12月8日賴清德到三重與李坤城合體造勢，雖然活動宣傳圖上印有余天，本人卻沒有出席。

最後，黃揚明說，現在藍軍地方派系逐漸歸隊，傳聞綠營的地方人士對余天消極輔選的態度很傷腦筋，賴清德日前曾為此打電話安撫余天，並允諾讓余天先休息一下，只是解鈴還需繫鈴人，「余天過去在造勢場合的拿手輔選歌曲『母親ㄟ名叫台灣』，能否在選前再次重現綠營造勢場再次傳唱，可能得看賴清德拆彈的技巧是否得宜。」

不過，關於黃揚明提到的內容，余天目前尚未對此做出回應。而余天的臉書最新一篇貼文，也確實停留在11月4日，之後便沒有更新，近期僅有部分支持者在過往貼文底下留言，表示希望余天回歸，「余天大哥，台灣需要您」。

賴蕭配隱憂：消失在造勢場的新北競總主委余天 距離大選投票日只剩30天，在最後衝刺期間，綠營的朋友卻透露一個隱憂，那就是擔任賴清德新北競總主委的民進黨立委余天已經好一陣子沒有出現在造勢場了。 余天最近一次公開現身民進黨大型造勢與賴清德同台...

黃揚明（剝雞） 發佈於 2023年12月14日 星期四
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