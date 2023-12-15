綠營新北大將余天傳退出輔選　黃揚明：與不分區有關

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選進入倒數30天階段，資深媒體人黃揚明14日晚間卻在臉書發文指出賴蕭配目前有一大隱憂，那就是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，之後便未再現身，連臉書也沒有更新，傳聞是因為沒有被列入不分區立委名單而感到失望。不過，這部分並未獲得余天本人回應。

▲余天11月4日在臉書分享出席造勢大會的照片。（圖／翻攝自Facebook／余天）

黃揚明14日晚間在臉書發文表示，距離大選只剩下30天，在最後衝刺階段卻有綠營的朋友透露一大隱憂，那就是擔任賴清德新北競總主委的民進黨立委余天，自從11月4日公開現身參與造勢大會之後，就沒有再出現了，不僅缺席12月13日的新北市黃金周造勢擴大動員會議，連臉書也沒有更新，「被視為民進黨輔選大將的余天，為什麼突然神隱？當然與民進黨的不分區名單有關。」

▼▲李坤城（上圖左）接棒余天投入三重立委選戰。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

黃揚明聲稱，余天是現任的新北市第三選區（三重區）區域立委，第一次代表民進黨參選是2008年第7屆立委，並在第8屆立委選舉時被提名為民進黨不分區第14名，當時余天全國巡迴演唱輔選，原本以為自己是在安全名單的尾巴，結果民進黨不分區拿下13席，余天變成落選頭，直到2018年選舉民進黨大敗，加上時任三重立委的高志鵬因案入獄遭解職，余天才再度披上戰袍，以些微票數差距在補選中獲勝，並於2020年順利連任。

黃揚明接著說道，其實余天今年初已經決定交棒給現任議員李坤城，自己則想轉戰不分區，8月、10月與賴清德同框時，余天都曾在公開場合積極表態爭取，11月4日新北競總成立造勢大會上也有提及此事，當時余天特別強調自己「報名」了不分區，沒想到11月15日民進黨中執會通過的不分區名單中，余天根本沒有在裡面。

▲12月13日活動致詞人員有余天，但他沒有出席。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明透露，事前綠營內部沒有人先和余天溝通，這讓余天感到很失望，進而退出輔選行列，一度還出現余天有意辭去新北競辦主委、想要退黨等傳言，接著11月25日李坤城舉辦與賴清德的聯合競總成立茶會，余天缺席，12月8日賴清德到三重與李坤城合體造勢，雖然活動宣傳圖上印有余天，本人卻沒有出席。

最後，黃揚明說，現在藍軍地方派系逐漸歸隊，傳聞綠營的地方人士對余天消極輔選的態度很傷腦筋，賴清德日前曾為此打電話安撫余天，並允諾讓余天先休息一下，只是解鈴還需繫鈴人，「余天過去在造勢場合的拿手輔選歌曲『母親ㄟ名叫台灣』，能否在選前再次重現綠營造勢場再次傳唱，可能得看賴清德拆彈的技巧是否得宜。」

不過，關於黃揚明提到的內容，余天目前尚未對此做出回應。而余天的臉書最新一篇貼文，也確實停留在11月4日，之後便沒有更新，近期僅有部分支持者在過往貼文底下留言，表示希望余天回歸，「余天大哥，台灣需要您」。