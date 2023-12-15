陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸商務部15日宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘。對此，陸委會回應，兩岸都是WTO會員，陸方刻意繞開WTO貿易爭端機制，明顯具有政治目的。

陸委會透過書面方式表示，不能接受陸方違反WTO規範，片面對我方進行所謂「貿易壁壘調查」之政治操作行為。

陸委會指出，兩岸都是WTO會員，任何貿易爭端應該循WTO的機制處理，才是正途。陸方刻意繞開WTO貿易爭端機制，明顯具有政治目的。

陸委會強調，陸方若對兩岸貿易有不同看法，應該遵照WTO爭端解決機制與程序進行糾紛調處，以共同維護兩岸整體經貿交流的良好氛圍。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



對於商務部的調查結果，國台辦發言人朱鳳蓮15日表示，民進黨當局對大陸採取貿易限制措施，不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。

朱鳳蓮強調，支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施。