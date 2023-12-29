賴清德指明跟「曖昧大半年」2人辯論　曝蔡英文卸任規劃：笑容藏不住

▲賴清德出席民進黨應援之夜-人蔘好彩投。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨29日舉辦「2024人蔘好彩投應援之夜」，透過社群號召年輕支持者，總統候選人賴清德致詞時指出，明天自己要和今年曖昧大半年，最後卻翻桌破局的兩個人辯論，請大家準時收看。賴也談到，自己將接棒總統蔡英文，蔡這些年白頭髮變多了、皺紋也增加不少，但笑容越來越藏不住，她已經準備好快樂畢業，接下來想搭火車環島旅行。

賴清德表示，明天又要去辯論，4年來很榮幸跟蔡英文一起為台灣打拼，現在自己有信心接下蔡英文棒子、繼續守護台灣，明天自己要跟兩個人辯論，要和今年曖昧大半年，最後卻翻桌破局的兩個人辯論，請大家準時收看、為我加油。

賴清德指出，前陣子自己受邀參加女董事長協會舉辦的論壇，要談女性領導力跟決策力，全台灣沒有人比他更適合，蔡英文是台灣第一位女總統，自己是她的行政院長、副總統，擔任副總統以來跟蔡英文密集討論國政，總統的工作真的非常辛苦，帶領國家穩健前進確實不容易，尤其台灣面臨特殊政治情勢，要顧慮的事情很多。

賴清德表示，蔡英文這些年白頭髮變多了、皺紋也增加不少，但最近應該也有很多人注意到，她的笑容越來越藏不住，她已經準備好快樂畢業、高歌離席，她接下來想搭火車環島旅行。

賴清德直言，為了爭取人民認同，自己已經繞了台灣整整六圈，侯友宜跟柯文哲的幕僚現在也應該在看直播，以上內容我明天辯論都不會講，接下來要報告的內容兩位不妨好好參考，自己過去幾年都是執政團隊一份子，親自見證蔡英文帶領台灣走過五大轉型，穩健民主路線，對內團結台灣社會，對外守護台灣自由民主憲政體制。

第二是經濟的典範轉移，政府超前部署迎接台商回流、擴大投資基礎建設，找到台灣新一波成長動能，第三普及社會照顧，台灣經濟逆勢成長，國家財政更有餘裕擴大社會照顧，例如長照和租屋補貼，第四是成功能源轉型，啟動非核展綠增氣減煤能源轉型，為台灣打下重要基礎，第五是多元平權社會，關懷弱勢重視性別，不放棄任何可以追求的幸福，讓台灣成為亞洲第一婚姻平權國家。

賴清德表示，世界有新的挑戰也是新的契機，未來自己會帶領國家繼續向前，自己要推動國家希望工程，為台灣未來50年打下基礎，打造創新繁榮、公益永續、民主和平的台灣。