狂被追問「回家有愛愛嗎？」徐巧芯怒戰鄉民：關你屁事

記者閔文昱／綜合報導

前衛生署署長楊志良昨（28）日為國民黨立委候選人張斯綱站台時，不僅譏諷對手吳思瑤「不能生」，還脫口要同場助選的徐巧芯「趕快回家愛愛」。對此，有鄉民今（29）日就在PTT發文追問「所以徐巧芯昨天回家後有愛愛嗎？」結果徐巧芯隨即現身開嗆「關你屁事」，引發熱議。

這名網友在PTT發文表示，楊志良要徐巧芯趕快「回家愛愛」，而會找楊志良來站台，就代表是認同他的言論，「所以徐巧芯昨天回家後有愛愛嗎？不然再過10年，也要變成楊志良口中的絕子絕孫了。」

貼文曝光後，徐巧芯現身留言，開嗆「關你屁事」，原PO見狀也回擊，「那妳當場有回楊志良關你屁事嗎？」對此，徐巧芯則強調「我當場就跟他說我不要啊，你是耳包？」不過此說法並不被原PO買單，質疑「我在問妳有沒有一樣回他干你屁事，不要跟干你屁事意思一樣喔？」

▲徐巧芯開戰鄉民。（圖／翻攝自PTT）

針對楊志良言論，徐巧芯今早回應，她當場已向楊志良表達自己的立場，也知道楊在開玩笑；她昨晚情緒非常平穩，但今早發現很多民進黨側翼網軍到她臉書，對她進行一連串性羞辱，包括有人說「愛愛是很爽的事情」，讓她痛心。徐質問，當民進黨性平部說楊的行為不對時，綠網軍來她臉書惡意攻擊，民進黨可以接受嗎？

另外，徐巧芯的婆婆也為媳婦發聲，強調徐巧芯是他們疼愛的媳婦，沒有做錯任何事，她只是勇敢的走在她熱愛的道路上，「我們家以有巧芯為媳婦為榮，我常跟巧芯說媽媽希望你勇敢的做自己想做的事，勇敢的走出自己人生的路，只要你們夫妻倆商量好，你們覺得OK，我們做公婆的就OK就高興。」

▼徐巧芯今早回應楊志良言論。（圖／記者林敬旻攝）