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鹿港夜市「1小袋滷味青菜」賣110　份量嚇壞她！網驚：比台北貴

▲這樣一小袋要110元。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這樣一小袋要110元。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化一名女網友昨日逛鹿港夜市時，隨意在某個滷味攤買青菜，怎料三種蔬菜竟要價110元，重點是份量相當少，嚇得她直呼「是我不配嗎？」PO文掀起熱議，不少人傻眼喊扯，還有網友吐槽，看起來不像滷味，倒像是鹹水雞攤賣的菜。

女網友昨在「爆廢公社」發文指出，她逛鹿港夜市時，剛好看到這間滷味攤，於是挑了三種蔬菜，分別為花椰菜、玉米筍及高麗菜，沒想到結帳時金額竟要110元。

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當時，在她驚恐地詢問之下，老闆表示，他們都是一份一份賣，然後一份玉米筍是35元。這回答讓她錯愕不已，直呼「一份花椰菜3、4朵，玉米筍是3根，還有一些高麗菜，所以其他兩樣加總75元，是我不配嗎？還是他太貴？」

對此，大多網友也覺得離譜，紛紛回應「買便當還有主菜跟米飯」、「快窮到不敢逛夜市了，夾沒三樣都破百」、「這不是鹹水雞的50塊小菜而已嗎」、「台灣的物價被弄得真亂」、「現在是全台漲得亂七八糟？」「真敢敲，這樣一份我們這才賣50而已」、「不如買便當吃」、「以後不准妳越級吃東西XDDD」。

不過也有部分網友認為，「買個經驗，這種就沒第二次而已，不用在意，嚐鮮完就沒下次了」、「青菜其實比肉貴」、「花椰菜不便宜阿」。

另外，還有人歪樓直呼，這是鹹水雞的青菜吧？對此，原PO表示，招牌上寫著滷味，賣的也的確是滷味，「可能是我買的菜品看起來像鹽水雞的。」

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