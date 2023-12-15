菜刀狠砍2女險斷指！彰化男自殘送醫「不肯說話」　犯案動機不明

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化35歲張姓男子，昨(14日)中午在員林公園內，見到3名女遊客正在散步，突然持菜刀攻擊，洪女頸部和手被砍傷、酆女右手指幾乎被砍斷。張男則在原地自殘，脖子多處刀傷倒地，警壓制戒護送醫，傷勢嚴重，目前仍在加護病房救治，警方無法對張進行偵訊，至於犯案動機有待進一步釐清。

▲3女遊客(左)在公園內散步，張男(紅圈處)持菜刀隨機砍人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局據報後，立即調派消防分隊前往緊急救護，將傷者酆女、洪女及張男送員基醫院，洪女脖子、右手背皆有撕裂傷、酆女雙手食指、下巴及左小腿都有撕裂傷、擦傷、右手中指撕裂傷倂韌帶斷裂，經手術縫合後，轉送彰基治療、張男兩側頸部有多處刀割撕裂傷，左手食指撕裂傷及左膝擦傷，轉送彰基。

彰基表示，張男到院後經緊急縫合手術，目前意識清醒，生命徵象穩定，仍在加護病房觀察，酆女右手中指及左手食指都有骨內固定修復，由急診轉送普通病房。

據了解，張男無業，昨日到員林市某醫院看診，案發後，情緒幾乎相當激動，逮捕至今一句話都不說，為何會帶菜刀砍人，砍殺動機仍待警方調查釐清，偵訊後將依殺人罪移送彰化地方檢察署偵辦。