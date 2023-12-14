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社會 社會焦點 保障人權

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名35歲張男前往員林三民公園，見到3名外地女遊客在公園內散步，原本坐在椅子上的張男突然起身衝向前，拿出預藏的菜刀朝3女亂砍，造成3名女子手、頸和背部受傷，其中一名酆姓女子被壓在地上猛砍傷最為嚴重，因用右手擋刀，造成中指和韌帶幾乎被砍斷等傷勢 ，張男之後也拿刀朝自己的脖子畫了好幾刀，草地上佈滿多處血跡，相當驚悚，警方成立快打部隊前往逮人，稍早砍人影片也曝光。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張姓男子(紅圈處)見到3名女遊客(左)拿菜刀砍殺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局於12月14日11時54分接獲報案指稱，在員林市公園發生持刀傷人，警方到場調查發現，張姓男子原坐在員林公園興賢書院前椅子上，剛好3名女姓遊客散步經過時，張突然起身衝向3人，拿隨身預藏的菜刀，朝洪女、鄧女和酆女亂砍，其中酆女還被壓在地上猛砍，經其奮力反抗後才掙脫。張嫌隨後於公園內傷害自己躺在地上，隨後警力到場將其逮捕。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林公園圍起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

這起驚悚的隨機砍人案發生時，有多名阿伯在公園內下棋、聊天，吃午餐，一名阿伯事目擊過程直喊「嚇死了」，他表示，當時見一名身材粗壯的男子，拿著菜刀往3名女子砍，其中一人還因此倒地；另一名則是用手去護著脖子，結果手也掛彩，草地上多處佈滿血跡，其他看到的人則立即報警求助。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲警方勘驗採證中。（圖／記者唐詠絮攝）

警方立即通知救護車將3名受傷女子送醫，其中洪女右手、頸和背背部遭砍傷，酆女右手中指和韌帶幾被砍斷、張男則頸部有多處刀傷，酆女和張嫌2人傷勢較為嚴重，均轉送彰基救治。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件警方到場。（圖／記者唐詠絮攝）

至於張嫌砍人動機，警方現正釐清中，全案後續將依殺人罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化員林公園發生隨機砍人事件。（圖／記者唐詠絮攝）

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