彰化驚悚隨機砍人案...目擊者嚇到想收驚　兇嫌曾大鬧急診室

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市14日發生一起隨機砍人事件，犯嫌張男是北彰化人，平日無業與家人居住，個性內向，今天上午在員林公園內持菜刀，砍傷來自外縣市2名女遊客後再自殘，脖子有多處撕裂傷，傷勢較為嚴重，目前轉送彰基進行縫合救治。據了解，2年前張嫌曾大鬧醫院急診室，獲判緩刑2年，交付保護管束。

▲彰化男子隨機砍傷人再自殘。（圖／民眾提供）

▲張男坐在公園椅子上(紅圈處)砍傷3名女遊客(左)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林公園內有古蹟興賢書院，供奉文昌帝君，平日有學生在書院內讀書，經常有老人、小孩到公園內綠蔭草地上遊憩散步，也是市民運動的好去處之一，中午不少民眾前往時園區遊玩時，看到圍起封鎖線，得知發生砍人事件，難免心生恐懼，紛紛閃避。

▲彰化員林公園圍起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

員林公園就位在公所前，中午公所女課員前往公園內執行會勘任務時，目擊砍殺過程，當時張男持刀朝2女揮砍，其中一名女子嚇得徒手擋刀，手指被砍到剩皮黏著，男子逞凶後拿刀自砍脖子，目擊者嚇得花容失色，直喊「要去收驚了」。公園內也有一名老伯說，當時他就坐在椅子上吃午餐，目睹過程，還想拿著木棍前往救人，後來一旁有年輕人立即報警。

▲員林警分局前往採證。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，張男為北彰人，上午到彰化一間醫院就診，中午坐在公園大樹下的座椅上，恰巧有來自外縣市洪、酆及鄧3名女遊客在園內散步，張不分青紅皂白持菜刀隨機砍傷人。消息傳回老家，鄰居說他個性內向，「有時會大小聲」、「有時正常」，對於他會持刀傷人，深感不可思議。

據2021年判決書內容，張男為中低收入戶、領有身障手冊，2021年因為身體不舒服，不滿急診室醫護人員的處置，將瓶裝水潑到護理師身上，被依違反醫療法判處2月徒刑，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育2場次。

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