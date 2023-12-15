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書包妹逛專櫃！櫃姐「給一份DM」秒坐回位　結果GG了

▲▼重傳／美妝,化妝,百貨,專櫃,保養,口紅,唇膏,眼影,粉底。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都曾有靠櫃試妝的經歷，有些櫃哥、櫃姐熱情好客，會主動提供協助；但也有顧客抱怨，因外貌或穿著而受到冷淡對待。就有櫃姐看到一位穿T恤、背書包的女客人來消費，只問了簡單一句話後，竟直接給DM打發；不過結局十分療癒，因為該名女客人正是「神秘客」，面對這樣的服務態度，直接打低分給教訓。

一名女網友日前在Dcard發文，分享靠櫃試妝的崩潰經歷，當時她到專櫃看粉底液，希望能在臉上試妝或拿試用包，結果當場被櫃姐拒絕；後來她去到另一家，雖然櫃姐比較熱情，也願意幫她上妝，但明明成果很糟糕，對方仍不斷誇讚，讓她尷尬不已。

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PO文掀起熱烈回響，也釣出曾做過「神秘客」的網友經驗談，該名網友表示，那次她的設定是不消費，「我穿T恤、全妝、背書包過去，那時候剛好是母親節檔期，櫃姐問我要看什麼，我說我先看看、是要送媽媽的，櫃姐直接給我一份DM，什麼都沒介紹就坐回自己的位置了，超傻眼，我評分直接送她下去，沒有一項合格。」

▲神秘客經驗談。（圖／翻攝自Dcard）

▲神秘客經驗談。（圖／翻攝自Dcard）

該網友指出，有的品牌會外包管理顧問公司，徵不同年齡層的人當神秘客，稽查櫃上服務品質，「我是剛好看到資訊，就去打個零工。」

她也透露，神秘客在出任務前，會有一個行前課程，講解注意事項還有評分標準，其中一條就是不能現場暴露身分，「可能是還有排人稽查其他時段的櫃姐，怕互相通風報信。」

對此，不少網友笑回，「真的是慢走不送」、「聽起來真是療癒人心」、「好酷...好想試看看」、「超爽活該」、「即使有正職了，還是想當神秘客一次，感覺超有趣」。

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關鍵字：

服務態度靠櫃試妝神秘客顧客體驗櫃姐冷淡

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