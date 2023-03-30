新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

▲消基會董事長黃怡騰(左)、交通部路政司長林福山(中)、車安中心執行長周維果(右)說明新車安全評等結果。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部公布首批「台灣新車安全評等」結果，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4獲5顆星，與立委爆料業代搶先公布5星結果吻合，業代更高調宣傳賣的車要做評等。車安中心表示，當時評等結果尚未出爐，純屬業代臆測。消基會也親自還原神秘客購車過程，業代在交車換約時才得知，已無法對車子做任何改變。

交通部及車安中心今公布首批台灣新車安全評等結果，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲5顆星，不過立委林俊憲日前爆料，銷售業務員早知賣的車是做碰撞測試和安全評等，且還搶先公布獲五星級，質疑有作弊嫌疑，嚴重傷害公信力。

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車安中心執行長周維果今(30日)表示，目前國內新車安全評等購車作法比國外更嚴格，由消基會派秘密客，事先經過教育訓練，嚴格要求秘密客用消費者身分購買，甚至告知車子需要領牌，但後續交車當下，確實業代看到新車貼上安全評等封條時以及合約轉換，才知道用途，但交車時車子已經交到現場，也貼上封條，車廠無法動手腳，該作法比國外車廠直接送新車到實驗室測試更嚴格，後續購車過程將評估更精進做法，未來會等秘密客領車領牌後，再去秘密客家中取車貼封條。

交通部路政司長林福山表示，這是國內第一次進行新車安全評等作業，外界關心會不會有選手車或特製車，但市售小客車都是大量製作，不像遊覽車屬可特別訂做，交通部特別要求車安中心購車執行不能由車安中心購買，要由公正第三方處理，消基會願意來扮演這樣角色，購置車子要拉走時貼封條，銷售員看到才知該車要做新車安全評等，但已不可能對車子做些改變，網路有相關誤解。

▲交通部路政司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

林福山強調，後續車型購買時，相關變更契約將會等新購車輛拉到車安中心貼封條後，再來進行契約變更，目前第二季安全評等車輛已經購買，第三季測試車輛採購將採更嚴謹作法。

消基會董事長黃怡騰也親自還原購車經過，黃指出，採購志工都有過人員訓練，且在各地不同經銷據點採購，不會同一組人出現同一銷售點被認出，採購TOYOTA COROLLA CROSS時，銷售業代不知道購買志工背後有消基會和車安中心支持，等到要交車當天要繳交牌照費用和選牌，為了替採購單位省下牌照稅，且派出拖車要直接將車子拉走，銷售員當下才知道車子不掛牌且要換約，詢問時有告知要評等用，但那時候車輛已到貨交車，就算知道車子用來做評等也已不能改變甚麼。

▲消基會董事長黃怡騰。（圖／記者李姿慧攝）

黃怡騰也說明，另購買TOYOTA RAV4，當時進口8輛車，他們購買4輛，神秘客親自到場指定要哪幾部，銷售員在採購過程並未參與決定，未來消基會也將與車安中心密切配合，神秘客都有經過訓練不會被識破，會達到公正要求。

至於有車商業代搶先在網路上公布評等5星結果，周維果表示，確實有業代在臉書上貼出「榮登五顆星」文字，這兩型車在歐洲評等進行上做了與國內相類似試驗，也得到五顆星，和泰內部教育訓練被經銷商業代問到對發布兩款車星等有沒有信心，和泰日本技術原廠事先也做過技術分析和確認，因此提供資訊讓業代增加信心，但純屬個人事先臆測和銷售上競爭策略。

周維果強調，經銷商業代雖有提到五顆星，但沒有講出四大領域得分狀況，加上當下網路貼出時間點，新車安全評等連分數都還沒出來，因此保證沒有評等結果外洩，純屬經銷商訊息判斷臆測。