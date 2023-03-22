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新車星級評等公信力蒙陰影　立委爆「業代早知賣的車要碰撞測試」

▲▼立委林俊憲質疑新車安全評等測試有作弊嫌疑。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委林俊憲質疑新車安全評等測試有作弊嫌疑。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升國內車輛安全，交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」，推出星等評鑑，並透過消基會神秘客匿名採購年度銷售前8名人氣車款，其中2款車已完成首撞測試，3月底將公布星級評等結果。不過立委爆料，車商業務早知賣的車是做碰撞測試，且還搶先公布或五星級，質疑有作弊嫌疑，嚴重傷害公信力。

交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」，自去(111)年第四季起每季執行2車型試驗，預計今年底前完成8車型星級評等，全台首批8款人列安全評等熱門車款包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、NISSAN SENTRA，根據車輛成人保護、兒童保護、車輛安全、行人保護等評等，並進行撞擊測試，評等最高為5星。

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▲▼交部推動新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS銷售王今首撞測試並公開過程。（圖／記者李姿慧攝）

▲交部推動新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS銷售王已完成首撞測試。（圖／記者李姿慧攝）

其中銷售量最高的2車款包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4已率先完成碰撞測試，預計3月底公布星等結果。

不過立委林俊憲爆料，當時公布新車碰撞測試，他就質疑車子來源一定要保密，買車子不能讓車廠知道哪台車要做碰撞測試，當時交通部說會委託消基會用神秘客去購車，但現在賣車子給車安中心的車商業務，竟然知道賣的那台車是準備拿去做碰撞測試的，還公布在臉書上，這算不算作弊，他認為有作弊嫌疑，也嚴重傷害TNCAP公信力，這個賣車業務一開始就知道車安心中要去買車做碰撞測試。

林俊憲更質疑，車子是用公帑買的來做碰撞測試，但測試時，車廠人員也在現場，還跟車安中心人員互相討論，這有沒有作弊嫌疑，不管有沒有，也再次嚴重傷害公信力。

▲▼車商業代掌握購車是用來碰撞測試及測試結果。（圖／林俊憲提供）

▲▼車商業代掌握購車是用來碰撞測試及測試結果，且還公布在網路上。（圖／林俊憲提供）

▲▼車商業代掌握購車是用來碰撞測試及測試結果。（圖／林俊憲提供）

林俊憲更指出，該案星級結果還沒公布前，交通部長王國材要求先給專家學者檢視，結果賣車的業務又知道結果了，還在臉書上公布榮獲五星等級，交通部還沒公布，賣車業代就知道成績，還替你公布，且連末端的業代都知道結果，是不是代表整間公司都知道了。

交通部長王國材表示，進行新車安全評等過程的保密和客觀性，都要特別注意，這次測試完原本就要公布結果，業務單位簽上來後，他要求先請學者專家看過，針對資訊外流，這保密做太差，會請相關單位了解，後面一定要保密。

交通部路政司長林福山則表示，確實購車有委託消基會，業代知道是因為交完車後要到監理機關領牌，業代在交完車後詢問消基會是不是要領牌，消基會才說這個是要做測試，後續購車細節會更加注意。另外法規規定檢測等，廠牌業者能觀看，但執行都是由專業檢測機構檢測人員依照規章檢測，業者絕不能參與結果與評判。3月底將公布第一次碰撞結果，後面執行細節會做得更公平。

至於業代搶先宣布五星評等結果，林福山表示，因為業者有參與，依照以往法規執行過程，和泰對他們車輛碰撞有信心，應該不會事前洩漏，會再進行了解。

▼網路也出現質疑新車安全評等文章。（圖／林俊憲提供）

▲▼車商業代掌握購車是用來碰撞測試及測試結果。（圖／林俊憲提供）

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