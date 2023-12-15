女友蝦皮搜一排「假X」！鋼鐵直男嚇歪　全場笑翻：菊花殘滿地傷

▲原PO看了女友的蝦皮，覺得不對勁。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人到了聖誕節，會和朋友、同事玩交換禮物。一名網友透露，最近不知道該送什麼交換禮物給同事，因為對方是女生，於是他想從女友的購物清單裡面找找看，沒想到打開搜尋紀錄讓他瞬間驚呆，「發現她想X我」，好奇有沒有什麼需要注意的？文章曝光隨即讓全場笑翻。

原PO在Dcard發文表示，最近要和同事玩交換禮物，但不知道要送什麼，覺得很煩惱，因為對方是女生，於是他突發奇想，試圖從女友的蝦皮裡面找靈感。結果他看了一下搜尋紀錄當場嚇傻，只見截圖內，包括「假X穿戴式」、「假X男用」、「女T情趣用品」、「地獄禮物」、「交換禮物好笑」等。

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▲原PO女友的蝦皮搜尋紀錄。（圖／翻攝自Dcard）



他看完瞬間覺得不對勁，「我最近是不是該注意什麼？」雖然事後詢問女友，對方解釋，是因為最近聽podcast，剛好有女生分享攻佔男生後門的經驗，搜尋地獄禮物時才順便看一下。他也確定女友在聖誕節那周要和姐妹玩交換禮物，但還是覺得怪怪的，「我最近是不是還是要小心了？」

許多人看到後紛紛笑說，「菊花殘、滿地傷」、「注意潤滑」、「怎麼沒有鋼鐵香蕉」、「有沒有一種可能是你女友覺得你太小」、「你有沒有想過那是她要和她姐妹用的」、「我代表上帝為你的菊花祈禱」、「交換禮物代表她要買來跟別人交換，所以不是你被捅，是她姐妹們的另一半…懂？」「看似是地獄禮物，等你使用過後，就會把它珍藏起來了」、「你確定她有老實說？畢竟自用送禮兩相宜」。