替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」　真相崩潰！網讚：真男人

▲原PO替女友口愛，結果被臭到嘔吐。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「身為暖男的我，怎麽忍心跟女友說...」一名男網友透露，某次愛愛前先替女友服務時，讓他忽然想吐，忍了3分鐘還是受不了，「從她大腿到肚子跟手，滿滿是我的嘔吐物」，就怕女友自尊心受創，原PO解釋是因為晚餐吃太飽，而事實上是因為女友私密處臭到不行。文章曝光後，引來網友笑虧「真男人！」

一名男網友在Dcard表示，日前與女友去泡溫泉，氣氛與興致一來，就替女友口愛服務，豈料原PO突然噁心想吐，「也不敢告訴她，我盡量忍了3分鐘，還是忍不住當場往她身上吐了出來！」

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當下場面狼狽又尷尬，原PO傻眼直呼，女友的手、從大腿到肚子都是超噁嘔吐物，「當然她很生氣，我見狀立馬痛哭，跑到旁邊下跪並磕頭跟她道歉」，接著解釋是晚餐吃太飽，腸胃不適才會如此失控，女友也才消氣。

但其實原PO根本不是身體不適，「我吐的原因，是因為妳那邊真的有夠臭，我的嘔吐物聞起來都還比妳那邊香」，但又不想傷害女友的心，他才編出善意的謊言，「不想看她因為自尊心受創而有陰影一輩子。」

底下網友哭笑不得回應，「看完覺得你是真男人，我很好奇是有多臭？一直都這樣還是只有這次？看一下醫生比較好，就說你剛才不小心吐在那裡怕有細菌，去看醫生檢查一下」、「看起來她是念珠菌+細菌感染，不要對她說味道不好聞，說下面看起來有一些女生的分泌物，我不太敢舔」、「我大概知道你的感受，自己真的會有陰影，但也不好意思跟對方說」。

家醫科醫師陳欣湄曾在《健康2.0》分享8種私密處異味，可對照反映身體的情況，如下：

1.經期異味：經血、分泌物混合汗水。

2.腥味：滴蟲感染、細菌性陰道炎。

3.金屬鐵鏽味：經期期間、性行為後。

4.酵母麵包味：感染、搔癢、白帶增加。

5.麝香味：穿著緊身褲、流汗。

6.化學藥味：長期吃藥、泌尿道感染。

7.狐臭異味：與汗腺分泌有關。

8.腐爛惡臭味：嚴重感染、恐婦科疾病。

陳欣湄也指出，女生的私密處本就有體味，曾有一名年輕女性一直感覺自己有體味，也推測是來自下體，因此每每清洗就要清潔三次才會覺得乾淨，甚至有過度清潔的情況，後來前往醫院看診時，竟出現嚴重的陰道炎。