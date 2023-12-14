　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」　真相崩潰！網讚：真男人

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO替女友口愛，結果被臭到嘔吐。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「身為暖男的我，怎麽忍心跟女友說...」一名男網友透露，某次愛愛前先替女友服務時，讓他忽然想吐，忍了3分鐘還是受不了，「從她大腿到肚子跟手，滿滿是我的嘔吐物」，就怕女友自尊心受創，原PO解釋是因為晚餐吃太飽，而事實上是因為女友私密處臭到不行。文章曝光後，引來網友笑虧「真男人！」

一名男網友在Dcard表示，日前與女友去泡溫泉，氣氛與興致一來，就替女友口愛服務，豈料原PO突然噁心想吐，「也不敢告訴她，我盡量忍了3分鐘，還是忍不住當場往她身上吐了出來！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下場面狼狽又尷尬，原PO傻眼直呼，女友的手、從大腿到肚子都是超噁嘔吐物，「當然她很生氣，我見狀立馬痛哭，跑到旁邊下跪並磕頭跟她道歉」，接著解釋是晚餐吃太飽，腸胃不適才會如此失控，女友也才消氣。

但其實原PO根本不是身體不適，「我吐的原因，是因為妳那邊真的有夠臭，我的嘔吐物聞起來都還比妳那邊香」，但又不想傷害女友的心，他才編出善意的謊言，「不想看她因為自尊心受創而有陰影一輩子。」

底下網友哭笑不得回應，「看完覺得你是真男人，我很好奇是有多臭？一直都這樣還是只有這次？看一下醫生比較好，就說你剛才不小心吐在那裡怕有細菌，去看醫生檢查一下」、「看起來她是念珠菌+細菌感染，不要對她說味道不好聞，說下面看起來有一些女生的分泌物，我不太敢舔」、「我大概知道你的感受，自己真的會有陰影，但也不好意思跟對方說」。

家醫科醫師陳欣湄曾在《健康2.0》分享8種私密處異味，可對照反映身體的情況，如下：

1.經期異味：經血、分泌物混合汗水。

2.腥味：滴蟲感染、細菌性陰道炎。

3.金屬鐵鏽味：經期期間、性行為後。

4.酵母麵包味：感染、搔癢、白帶增加。

5.麝香味：穿著緊身褲、流汗。

6.化學藥味：長期吃藥、泌尿道感染。

7.狐臭異味：與汗腺分泌有關。

8.腐爛惡臭味：嚴重感染、恐婦科疾病。

陳欣湄也指出，女生的私密處本就有體味，曾有一名年輕女性一直感覺自己有體味，也推測是來自下體，因此每每清洗就要清潔三次才會覺得乾淨，甚至有過度清潔的情況，後來前往醫院看診時，竟出現嚴重的陰道炎。

ET快訊
參觀國中小女友房間！凍未條嘿咻　「1夜4次郎」免囚
北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度
清境只排第3名！　台灣人最愛農場1年吸226萬人
車掃撤下防彈玻璃、拉近民眾距離　侯友宜力求翻轉高雄
行人闖紅燈跳科目三+比中指　「無法開罰」關鍵曝
叫賣哥鬆口「離婚關鍵」　曝結婚6年分產內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」　真相崩潰！網讚：真男人

巧思解決肺阻塞用藥難題　桃醫創新教育工具成國際亮點

侯陣營拋0~6歲健保費國家繳　薛瑞元酸「大撒幣」提政策要做功課

「4星座」年前全面轉運！射手收入暴增、獅子要升官了

饗賓捐千張「響食天堂、果然匯」餐券義賣　助華光愛心勸募

《帝王條款》遭出征！教育部首度回應：支持學生美術創作

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

為何婚後不想跟婆家住？

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」　真相崩潰！網讚：真男人

巧思解決肺阻塞用藥難題　桃醫創新教育工具成國際亮點

侯陣營拋0~6歲健保費國家繳　薛瑞元酸「大撒幣」提政策要做功課

「4星座」年前全面轉運！射手收入暴增、獅子要升官了

饗賓捐千張「響食天堂、果然匯」餐券義賣　助華光愛心勸募

《帝王條款》遭出征！教育部首度回應：支持學生美術創作

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

網紅歌手逆襲　劉宇寧花30年熬殘酷生活：不會因負評放棄做演員

小黃司機抗議「記點惡法」　高市交通局：違規上下客貨只會罰款

18歲公民權公投　游淑慧曝「民進黨有人喊還好沒過」：否則便宜柯文哲

自評若當選「最接近蔣經國領導風格」　柯文哲：認真很重要

替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」　真相崩潰！網讚：真男人

華信送愛到偏鄉日照　日照中心變身飛機客艙歡渡聖誕節

2023更生美展暨「旭光之城—培德路九號啟示錄」新書發表

辦手續太久了…「厭世臘腸」緊貼寵物車超無奈　市府人員全笑翻

《GTA 6》首發平台不包含PC版　R星前員工給原因

台旅客摩托車普吉島失竊！泰警72hrs迅速尋回　他狂讚：治安很好

正妹逛動物園遭長頸鹿「甩脖重擊」！醫一看事發影片在診間笑出來

生活熱門新聞

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

2024年三生肖財運最旺

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

更多熱門

相關新聞

清洗內褲常犯的「4個錯誤」

清洗內褲常犯的「4個錯誤」

內褲清洗有學問，你是每天手洗還是丟進洗衣機一起洗呢？若你的內褲洗完材質變得硬硬又粗糙，代表你需要更換了，內褲也有使用壽命，如此親密的貼身衣物，更需要留意清潔，內褲洗乾淨了，才不怕搔癢發炎找上門。

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

朋友下體臭爆…仰臥起坐「惡臭竄出來」！

朋友下體臭爆…仰臥起坐「惡臭竄出來」！

認兒子女友騙錢又騙感情　母抓狂PO她「身分證公審」

認兒子女友騙錢又騙感情　母抓狂PO她「身分證公審」

沒跟男友壞壞過！她卻想去情趣按摩　網驚：好綠

沒跟男友壞壞過！她卻想去情趣按摩　網驚：好綠

關鍵字：

溫泉愛愛口愛下體私密處嘔吐女友

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

快訊／麥當勞宣布喊漲！

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

楊丞琳失言4天首現身！

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面