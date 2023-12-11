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社會 社會焦點 保障人權

認兒子女友騙錢又騙感情　母護子抓狂竟PO她「身分證公審」

▲張男持椅子狂砸85歲嬤，對方倒地後還朝頭部狠踹，7日警方持拘票將張男拘提到案，9日經法院裁定羈押獲准。（圖／南投地方法院／記者白珈陽攝）

▲ 一名媽媽認為兒子女友騙錢又騙感情且發生糾紛，在臉書公開對方身分證公審 。（示意圖／資料照）

記者吳佩蓁／南投報導

南投一名劉姓婦人因對兒子陳姓女友心生不滿，竟在網路上PO文指控陳女騙人感情、白吃白住、偷錢，並PO出對方身分證，遭陳女報警提告，南投地院審理後依違反個人資料保護法，判劉婦有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，劉婦因看不慣兒子女友所作所為，於去年12月21日凌晨5時在臉書公開PO文，怒罵陳女「他自己和別人簽本票，一直在騙人感情又白吃白住  她住到那裏就出事也把我們家門用破不賠也欠我女兒5000，請大家小心，還偷我朋友錢」，並附上陳女身分證正反面照片，氣得陳女一狀告上法院。

劉婦於偵查中坦承犯行，且陳女有8張照片指證歷歷，劉婦確實未經陳女同意，將她的身分證照片公開於網路，違反個人資料保護法，且劉婦的發文顯已構成散布文字誹謗，縱使兩人確實有毀損大門的糾紛，如何處理雙方間之問題，純屬個人私德，難認與公共利益有何關聯。

法院審酌劉婦因不理性在在臉書社團張貼陳女身分證件，實屬不該，考量她事後已刪文並獲得陳女原諒，且劉婦經濟狀況清寒，依違反個人資料保護法，判劉婦有期徒刑2月，可易科罰金。

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