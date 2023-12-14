選戰觀察／車掃撤下防彈玻璃、拉近民眾距離　侯友宜力求翻轉高雄　

▲侯友宜、王金平高雄路竹車掃。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

大選決戰倒數，國民黨總統候選人侯友宜展開陸戰造勢，繼昨日車掃北高雄後，今天繼續在南高雄車掃拜票。據了解，也因為昨日是全台首場車掃，侯陣營方面發現有部分可再精進地方，據記者今日觀察，車掃隊伍將候選人戰車往前移，讓民眾可以一眼就看到侯友宜，同時去除防彈玻璃，並將侯友宜兩旁的警力車隊減少，讓想上前握手的支持者，可以近距離與侯接觸，侯也展現十足親和力。

侯友宜今天的行程除了在旗山、岡山、路竹車掃外，也參加婦女好康逗陣加油讚後援會成立大會，同時到梓官城隍廟、橋頭五里林天后宮、大社青雲宮參拜，一天下來侯友宜連跨高雄八個行政區，馬拉松式車掃行程盼能翻轉南部。

攤開上一屆總統大選得票數，總統蔡英文在高雄開出109萬7千多票，寫下歷史新高；前高雄市長韓國瑜僅拿下61萬多票。國民黨高雄市黨部主委黃昭順表示，國民黨南部選情目前持續往上走，但還是會比較辛苦一點，希望力求翻轉。

據知情人士表示，昨日高雄車掃結束後，因有媒體認為，除了動員地區有支持者外，其他路段較少有支持者現身，因此，昨晚黃昭順馬上召回下午參加活動的議員跟幹部，回市黨部開會檢討，希望能更再精進。

據記者觀察發現，今日侯友宜的車隊掃街動線確實有做調整，原本侯的車前、後都有特勤車輛，但今天將特勤車往後移動，讓侯友宜的車子往前移，因此在街邊的民眾可以一眼就看到侯友宜。此外，據了解，侯友宜不習慣車前面有防彈玻璃，因為如此一來與民眾就有距離，無法更貼近的互動，因此主動要求把玻璃去除，讓想上前握手的支持者，可以近距離與侯接觸，同時也將候選人兩旁的警力車隊減少。

調整過後的車隊，似乎讓侯友宜更自在，也有路過的支持者跳起來與侯友宜擊掌，並送上包子、粽子、菜頭等，侯也展現十足親和力，彎下腰與支持者合照。

在路線的規劃上，今日車掃路線較為偏僻，與昨日相比，今天比較多民眾是自動自發衝出家門要與侯友宜揮手。有輔選幹部表示，在南部國民黨的支持者較為低調，要動員也比較難，但是今天看到許多隱性選民都有站出來力挺，可以看出「南部也不是這麼綠」，輔選人士也說，侯是南部孩子，與民眾搏感情很對南部人的「氣口」，相信侯友宜只要多多南下與接觸選民，相信會讓更多選民看到他的不一樣。