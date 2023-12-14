台灣健康表現輸南韓　吳欣盈提3解方：可把醫療、銀髮議題當商機開發

▲吳欣盈出席2023台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈今（14日）在2028台灣健康與醫療政策願景論壇演說。吳欣盈指出，我國GDP雖超越南韓，但健康表現都輸南韓，而她的解方是防治超過治療、落實使用者付費及推動數位醫療。吳欣盈也說，她非常認同，醫療是投資，而非成本，政府應勇敢面對醫療、銀髮議題，把它當作商機開發，對國家中長期有利。

主辦單位表示，根據Dcard與大社會民調的合作調查顯示，超過9成的年輕人對於未來的沉重醫療照顧負擔感到焦慮，民進黨立委吳玉琴、吳欣盈及國民黨不分區立委候選人蘇清泉，代表三位政黨總統候選人出席「健康投資 接軌國際」論壇，與超過19個來自產、政、學、研、醫、藥、護理與病友團體等各方代表齊聚發聲。

吳欣盈演說提到，她在立法院主要著重健康永續、環境永續跟財政永續，要做到醫療永續，必須醫療數位化，所以她這會期也提出「數位醫療發展條例」草案。若醫療產業是一個國家，將是世界碳排第五大的國家，所以醫療碳排能減少，思考如何運用，也可以達到淨零碳排的方向。

吳欣盈指出，我國GDP雖超越南韓，但健康表現都輸南韓，而她的解方有三，第一、防治超過治療；第二、落實使用者付費；第三、推動數位醫療。

吳欣盈表示，我國健保總額超過8500億元，但國民健康業務僅52億元，看出政府是治療超過防治。她非常認同，醫療是投資，而非成本，政府應勇敢面對醫療、銀髮議題，把它當作商機開發，對國家中長期有利。

吳欣盈也說，如果台灣要開發數位醫療產業，病人的資訊如果可以互串，不是單指台灣的北中南，而是跟國際能接軌，若未來台海有更緊張情勢的話，可把病人資訊跟國外互通、使用，這是可以考慮的。她也相信數位醫療是可以讓每個人有平價、客製化、精準的醫療服務。