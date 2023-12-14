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嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕

嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕。（圖／翻攝自Austin Police Department）

▲女子為了趕飛機，竟然劫車。（圖／翻攝自Austin Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國德州27歲女子阿夫卡米(Neusha Afkami)從飯店叫車，搭乘Ubre前往機場時，嫌司機開太慢的她，竟然把司機趕下車後劫走對方的車，自己開車前往機場，結果在登上飛機前被警方逮捕。

27歲女子阿夫卡米被控，10日凌晨12時28分左右搭乘Uber，預計前往德州奧斯汀機場Austin-Bergstrom International Airport途中，突然把司機的手機扔出車外，導致司機立即停車，結果司機下車尋找手機時，她卻把車子開走，害司機受困在路上。

警方接到司機報案後，前往機場發現正準備要搭機的阿夫卡米，她身上還持有司機的錢包和信用卡等財物。阿夫卡米辯稱，當時因為她急著趕飛機，可是司機開太慢了，所以她劫車時有告訴司機，「我現在要去機場，先開你的車去趕西南航空(Southwest Airlines)」。

警方調查發現，阿夫卡米抵達機場後還有時間先去購物，她使用司機的信用卡在航站商店刷了美元130元（約台幣4,064元），購買了零食和一些商品，被控未經同意使用車輛與盜用信用卡等重罪，關押在特拉維斯郡(Travis)監獄中，案件預計於明年1月9日開庭審理。

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