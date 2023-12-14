美離譜警官將「警犬忘在車內」22小時活活悶死　餵別隻狗才想起牠

▲美國副警長將警犬關在車上22小時，導致警犬喪生。（圖／翻攝自Facebook／BooneCountySO）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國愛荷華州一名男性副警長承認，去年9月曾將警犬搭擋遺留在警車中長達22小時，當時是炎熱的夏日，室外氣溫約攝氏31.6度，車內溫度可能遠超過37度，等到隔天晚上他餵養其他狗時，才想起警犬搭擋還在車上，最終狗狗不幸死亡。原先檢方對他提出重罪指控，但在達成認罪協議後則改以輕罪指控。

根據紐約郵報指出，這起事件11日首先由愛荷華州當地媒體得梅因紀事報報導，曾任布恩郡（Boone County）治安部門的副警長溫蓋特（Dallas Wingate）2022年9月2日晚間發現，他照顧的警犬夥伴「熊熊」（Bear）在警用卡車內死亡。溫蓋特在警犬單位任職了15年，事件爆發後曾被迫休假數日隨後請辭。

▲警犬「熊熊」（Bear）被遺忘在車內22小時，不僅沒有水和食物，還得承受車內的高溫環境，最終不幸死亡。（圖／翻攝自Facebook／BooneCountySO）

據搜索令相關文件顯示，溫蓋特告訴調查人員，他在前一天晚上10點左右，將「熊熊」留在車上，因為當時牠正在對著一頭鹿吠叫，然而，這一關就是22小時，並沒有給牠食物、飲水或通風設備。由於當天室外溫度達到華氏89度（約攝氏31.6度），意味著車內溫度將遠遠超過華氏100度（37.7度）。

在這段時間裡，溫蓋特開著同一輛車去參加治安官會議，下午又把車開回家，但仍然沒有把警犬帶下車。最終，溫蓋特在隔天晚間大約8點餵食其他警犬時，沒有看到「熊熊」和牠們待在一起，這才想起來自己把牠關在了車內，等發現時已經回天乏術。

檢察官最初對溫蓋特提出一項對警犬進行虐待、威脅、傷害或導致死亡的重罪指控，但控辯雙方最終達成認罪協議，溫蓋特已在法庭上就疏忽虐待動物的二級加重輕罪指控認罪，雖然依法規最高可判處2年刑期，但據協議內容，檢方建議量刑為18個月緩刑合併855美元（約新台幣2萬6700元）罰金。