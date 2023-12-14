設計融入在地特色　嘉蘭國小新建幼兒園今落成啟用

▲嘉蘭國小新建幼兒園舉辦啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為了改善使用空間及提供師生優質的學習環境，台東縣政府爭取並投入經費為金峰鄉嘉蘭國小新建幼兒園，於14日舉行落成啟用典禮。

縣長饒慶鈴表示，縣府持續改善偏遠學校教學環境及設備，新建的嘉蘭國小幼兒園融入嘉蘭村美好風光景色及國小整體設計，是美感與實用兼備的特色建築，不僅提供更優質的幼兒學習場域，可收托人數也從15人擴增到60人，為部落提供更平價就近的育兒環境。

饒慶鈴提到，台東縣嘉蘭國小位於東64縣道旁，為社區型的學校，原本幼兒園空間不足及面臨學生增收問題，縣府看見了部落家長及社區幼童的需求，經嘉蘭國小及教育處多次現勘討論後提出新建園舍計畫，在中央及地方通力合作之下，投入近3千萬元興建及提升園內設施設備，收托人數也從1班15人增加至2班60人。

縣府教育處說明，工程期間經歷疫情、缺工影響工程進度，以及去年遭遇0918地震，當時金峰鄉震度達4級，在縣長饒慶鈴指示下，特別停工進行新建物結構性安全檢測。為了學童未來上課的安全考量，工程採用高標準來檢視安全性，歷時約1年多終於落成啟用。新幼兒園園舍為2層樓附電梯的建築，建置完善的無障礙設施，教室共2間，設計概念以「空間的開放」與「使用者的安全與多元運用」為原則，融入嘉蘭村美好風光景色及國小整體設計，讓學校具備新穎又安全的學習空間。





啟用典禮上，學校特別使用魯凱族傳統嫁娶婚禮的儀式、鞦韆架以及各式各樣聘禮，誠心迎娶金峰鄉立幼兒園到嘉蘭國小附設幼兒園，同賀2園所能共同為幼兒的學習成長而努力，期盼嶄新的園所能使文化扎根部落、學習更開放多元！