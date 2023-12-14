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交往10年沒愛愛過！男友嫌「過夜太累」　妹子開口也被拒絕

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲原PO和男友交往10年都沒有發生關係。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間難免會想要有親密接觸，一名女網友透露，和男友已經交往10年，本來約好婚後再發生關係，不過近來覺得可以更進一步，沒想到男方已經無欲無求，讓她有點擔心婚後生活，好奇「之後會改善嗎？」文章曝光後掀起討論，但多數人都認為不樂觀，「還是多溝通吧，不然婚後就來不及了」。

原PO在Dcard發文表示，和男友已經交往10年，從高三一路走到研究所畢業，每天都會見面，家住在附近，每天睡前都會視訊聊天，雙方父母也都認識，過幾年就準備結婚了。不過交往期間，2人沒有發生過關係，起初說好婚後再愛愛，男友本來想破戒，但提了1、2次後就沒有再提過，不知不覺過了10年。

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近來她主動向男友提起此事，不過對方回應「已經沒什麼想法，無欲無求」，且先前每次想去外縣市住宿，對方也都抱怨玩2天過夜很累。但她自認長相和身材都不差，不知道婚後這個情況是否會持續，「還是結婚以後就會改善呢？」

▲桃園市藍姓女子不滿同居女友要分手，去年多次傳LINE恐嚇女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO好奇，男友婚後是否會有改變？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也補充說，他們到了十周年紀念日才第一次過夜泡溫泉，當時她有提要不要試試看，結果對方說，一開始會想要，但久了就習慣了，「現在我跟誰都不想，就像吃素久了就不想吃肉了」，但也說婚後應該還是願意發生關係。

文章曝光後，網友紛紛表示「一方面覺得好厲害又好扯，一方面又擔心你會不會頭頂綠油油了」、「結婚後不可能改善，不要有結婚會改善的想法」、「雖然尊重個人意願，但婚後性行為確實問題會有很多問題，再多溝通磨合吧」、「若交往十年，男生對你都沒有慾望，那就要小心了」、「直接聊聊，千萬別跟我一樣，分了才發現他沒愛過，一直被動接受冷暴力」。

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