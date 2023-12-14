說好不婚不生　出國說走就走！10年後「剩她單身」怒：說話不算話

▲好姐妹一個個步入婚姻，還生了小孩。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

近來許多人談論「不婚不生」，單身自由自在，可以做任何想做的事情，也有很多自己的空間，不過有網友表示，有一群好姐妹10年前都說不婚不生，但30歲過後，有人進入婚姻甚至還生了小孩，約下午茶還約親子餐廳，讓她很傻眼，「說好的不婚不生呢？」貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，一群姐妹10年前說好不婚不生，享受單身的生活，結果過了30歲，開始有人步入婚姻的殿堂，原本主張兩人世界，享受頂客族生活，出國想走就走，如今卻在FB、IG上分享育兒心得，貼文也都是小孩的照片，「也沒看你們再出哪個國，喝下午茶居然還想約親子餐廳，誰要去啦」。

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原PO越想越氣，姐妹每天都在轉發育兒文章，「什麼倒吃甘蔗、甜蜜的負擔，真的受夠這些說一套做一套的人」，自己一開就不打算結婚生小孩，「氣她們說話不算話，當初為什麼要把話說得這麼死？」

貼文一出，網友認為原PO是羨慕，「啊妳在氣什麼，剩妳一個人急了？」「想法本來就是會隨著時間改變的啊」、「眼紅文章，看到好姐妹幸福應該要開心吧」、「只是有沒有遇到緣份而已」、「是不是說好以後一起養老，結果被晃點了，現在很不爽」、「人生目標本來就會改變，而且也不需要對妳負責」。

也有網友安慰原PO，「朋友本來就是一個階段一個階段的，現在她們不適合妳了，妳也不適合她了，換一群朋友吧」、「你可以繼續找那些不婚不生的當朋友」、「換一群朋友吧，本來一堆理想的人裡面，就是會有一群被刷掉，妳朋友剛好是而已，不用因此懷疑自己的價值觀」。