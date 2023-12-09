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大陸 大陸焦點 特派現場

他努力賺錢養家上繳薪水！妻仍堅決離婚　不解直呼：我沒變啊

▲。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲小薇受不了婚姻生活沒情趣，進而提出離婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網上近日熱議一起夫妻失和的案例，丈夫小陳（化名）是杭州一家上市公司的程式設計師，與小薇（化名）交往時，就因工作繁忙，望對方能理解。兩人婚後三年，小薇覺得長期被冷落，於是帶著孩子回娘家，並與小陳提出離婚。小陳百般不解直呼，「我沒變啊！」

據《都市快報》報導，三年前，小陳經金阿姨的牽線認識做行政的小薇，兩人都是90後。不過因小陳工作繁忙，兩人約個晚餐常常變成宵夜。有次，小薇親手做了蛋糕想給小陳過生日，結果在公司樓下等了2小時，儘管心生不悅，但一想到小陳無數次容忍了自己的小脾氣，加上媽媽時不時誇小陳靠譜、有事業心，所以一次又一次地「原諒」小陳。

婚後，小薇越發感到自己被冷落。生孩子那幾天，小陳天天陪著她，但後來常常加班，於是她就帶著孩子回娘家住了。小陳過去接小薇回家兩次，都遭到拒絕，之後他除了打電話，便再也沒出現過。後來，小薇連電話也不接了，直接發了訊息，提出離婚。

▲ 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小薇認為，小陳眼中只有工作，讓她漸漸覺得在婚後被冷落。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

兩人的日常對話也讓小薇更加心寒，「他幾乎天天回到家時孩子都睡了，假日想出門逛街，他也只會躺在沙發上，總是回我『忙完這個就好了』，日復一日，生日、紀念日，他通通都忘了，還跟我說『錢不是都給你了嗎？想買啥你去買啊，我每個月才留了兩千塊生活費啊（人民幣，約台幣8860元）』。」

小薇直呼，連小陳跟她回娘家，也不會跟她的父母聊天，只會捧著手機，「一點生活情趣都沒！」小陳卻不理解，「我沒變啊，寶寶！婚前你覺得我可靠，現在說我沒情趣？」

報導提及，金阿姨安慰小薇，「結婚前，他就跟妳說過他工作忙，我記得領證前，他還讓你慎重考慮的。他人品相當不錯了，賺的錢一分不少都交給妳了，人生不可能這麼完美，要男人又會賺錢又能經常陪在妳身邊。」金阿姨也提醒小陳，要多多關心家庭。

此文一出在微博上引起熱議，不少人認為金阿姨說的沒錯，「小薇在乎的是陪伴，不是小陳多會賺錢養家。」

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