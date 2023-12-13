男女家長見面後「老爸失眠兩周」　一番話被讚爆：超開明的靠山

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

俗話說「女兒是爸爸的前世情人」，許多父親面對寶貝女兒出嫁時，難免心情複雜。一名人妻就透露，當年男女雙方家長見面後，老爸失眠了兩周，後來在她準備結婚時，更語重心長地找她談話，而這段話讓眾人羨慕不已，直呼「原生家庭的教育態度真的很重要」、「羨慕有靠山、後盾」。

作家黃大米在臉書分享，有位女讀者透露，「想當年，男女雙方家長見面後，我爸就失眠了兩周，他要我再想一下，想清楚再嫁。」後來在她準備要結婚時，父親直言，沒有準備嫁妝；但有準備離婚基金，萬一她婚後過得不開心，也不必有顧慮。

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這段話讓黃大米很有感觸，直言「有開明的父母當後盾，女兒就可以嫁得輕輕鬆鬆，有天想回家也可以自自在在。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，大多網友留言讚道，「真是英明的家長」、「這個不錯欸！好體貼的爸爸」、「這爸爸心細、務實、眼睛亮」、「這爹帥極了」、「爸爸疼惜女兒的心永遠都在」、「爸爸好有愛，深謀遠慮」、「離婚基金真的很棒的概念」、「有這樣的娘家著實令人羨慕啊！跟父母緣淺、不得寵的我，結了婚娘家也不是我的避風港，幾年前索性斷了與娘家往來，現在的我過得開心又自在，家庭更和樂幸福」、「羨慕這麼有智慧的家長，我媽完全不給我退路，還反過來教訓我，說做人妻要懂事、會忍耐、要煮飯、整理廚房」、「這在告訴女兒：家人一直都在」、「很先進的思維！離婚基金」。

不過，有部分人則認為，「這位爸爸對婚姻到底多恐懼？我不覺得這是帥氣或開明耶」、「爸爸也太沒信心了」、「這個爸爸用很委婉的方式，表達看衰這段婚姻」。最後，黃大米也透露，該名女讀者結婚22年了，「目前還在。」

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