「女友什麼時候想愛愛？」許藍方曝3時間點有FU：快樂最重要

▲女生在3種情況下，會比較想要愛愛。（圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶間不只價值觀需要磨合，性生活也同樣要互相配合才能走得長久，最美性學博士許藍方解答網友的疑惑「女生什麼時間最想要？」她點出3種時刻，會讓女生有感覺，分別是排卵期的時候、放鬆的時候、你愛她的時候，不過，最重要的就是「要快樂」，否則做再多都沒有用。

許藍方在YouTube發影片分享，「女生想愛愛的時間」，其實女生一天之中，並沒有特定的時間想要，不過有些女生在月經週期的「排卵期」，生理上會特別想要，另外也有兩種狀況，「放鬆的時候」以及「你愛她的時候」，或是兩者結合「當她很放鬆，又能感覺到你愛她的時候」，這種時候女生會比較想要。

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許藍方進一步指出，想增強女生的慾望，可以透過「性喚起」，也就是前戲，看電影、吃飯、聊天都算是前戲的一種，只要時間、地點適合，「我相信，這都會是你女朋友想要的時候」，如果以上的方式都做過，女生還是不想要，許藍方提醒「可能是因為她沒有快樂過」。

「一個人如果快樂過，她不會不想快樂」，許藍方強調，當房事只是例行公事時，女生根本不會期待，也不會想要，更不用說慾望跟性喚起，「所以先讓女友感受到快樂，這個比較重要」。

▼女生在3種情況下會比較有FU（圖／翻攝自許藍方YT）

