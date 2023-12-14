　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

▲▼ 。（圖／資料照/翻攝網路）

▲林姝妤一家人共謀殺害張姓男子。（圖／資料照/翻攝網路）

記者白珈陽／台中報導

彰化蛇蠍女林姝妤夥同父母、弟弟及陳姓友人，將張姓男友殺害棄屍並盜領400多萬元存款一案，前經彰化地院一審依殺人、棄屍等罪判處林女無期徒刑，林父林母及弟弟分別17年、16年、16年有期徒刑，今（14）日台中高分院撤銷原判，改依強盜殺人罪論處，仍判林女無期徒刑，父母及弟弟則各減輕半年。全案仍可上訴。

台中高分院今天上午由審判長法官郭瑞祥、陪席法官王鏗普、受命法官許文碩組成合議庭，宣判撤銷一審判決，改依強盜殺人、棄屍將林姝妤判無期徒刑、褫奪公權終身；父親林益全、母親林劉秀珍、弟弟林韋守共同犯殺人、詐欺、棄屍等罪，分別判刑16年6月、15年6月、15年6月。

合議庭審酌，林因覬覦張男金錢而將其殺害，林的父母及弟弟則因張男未善待林，而共同謀議殺人棄屍，嚴重破壞社會治安，但考量4人陸續坦承犯案，也都與張男兒子達成和解，且給付部分賠償金，張子也同意給4人從輕量刑的機會，據此判刑。全案仍可上訴。

二審判決指出，林姝妤跟被害張姓男子是男女朋友，林在交往期間知道張男持有人頭金融帳戶內有大筆存款，亦得知提款卡密碼；2人交往期間時常發生爭吵及肢體衝突，多次分手又復合，林無法忍受長期爭吵，且覬覦張的帳戶存款，決定奪財害命。

林的父母與弟弟認為張男從事非法工作，且曾多次暴力對待林，4人謀議將張殺害再棄屍。2021年10月16日中午12時，林跟張男返回彰化縣福興鄉住處，林母拿出事先準備的安眠藥磨成粉狀，加入飲料拿給張男引用，不久後張男表示想睡覺，林以出遊為藉口，駕駛自小客車載著一家人及張男，一同前往彰化縣芳苑鄉漢寶濕地。

▲▼ 。（圖／資料照/翻攝網路）

▲林因覬覦張男金錢而將其殺害。（圖／資料照/翻攝網路）

同日下午1時30分抵達漢寶濕地後，張男已昏睡，林父拿出預藏的繩子，從後座緊勒坐在副駕駛座的張男頸部，弟弟則在旁預防張男掙扎，張男因此窒息而亡。

確認張男死亡後，林從屍體身上取走5000元現金及人頭帳戶提款卡，一行人再開車前往事前選定的棄屍地點、彰化縣埔鹽鄉東螺溪仁鼎橋與太平橋間的溪邊，由林父及弟弟在屍體上綁上空心磚2塊，將其丟棄東螺溪。

事後林等4人一同前往多處超商，由林及林母先後提領473萬元得手；因擔心屍體浮出水面，4人再度前往棄屍地點，由林父及陳姓友人共同搬運大石頭壓在屍體上，避免屍體浮起或被溪水沖到岸邊被人發現。（陳男幫助殺人棄屍部分，一審判決6年6月確定）

ET快訊
摩天輪外流「12分鐘」就完事！　醫：3條件建議看診
快訊／玉女歌手哽咽哭了！　痛揭音樂教父劣行
快訊／麥當勞宣布漲價！　8主餐全變貴
Sandy主持「超糗口誤」全放送！　急改口畫面被卡
快訊／戴資穎3局力退南韓好手　年終賽2連勝明對安洗瑩
協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮：全民院長
國庫當提款機　爽拿277萬吃喝玩樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

桃園獨居婦倒地呼救　警扮蜘蛛人！從3樓鄰戶爬窗進入救援

跳《科目三》害腳踝骨折！舞蹈師辣跳示範　醫曝：傷害性極強

紅線停車不服取締譙三字經　警撂話法辦...駕駛：我罵自己啦

快訊／釣客五甲漁港遭巨浪捲走　尋獲送醫搶救半小時不治

連開10槍「打光彈匣」再倒車衝撞！　台東冷靜槍手犯案原因曝

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

為何婚後不想跟婆家住？

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

桃園獨居婦倒地呼救　警扮蜘蛛人！從3樓鄰戶爬窗進入救援

跳《科目三》害腳踝骨折！舞蹈師辣跳示範　醫曝：傷害性極強

紅線停車不服取締譙三字經　警撂話法辦...駕駛：我罵自己啦

快訊／釣客五甲漁港遭巨浪捲走　尋獲送醫搶救半小時不治

連開10槍「打光彈匣」再倒車衝撞！　台東冷靜槍手犯案原因曝

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兩代狀元長人對決！AD賞馬刺18連敗　溫班亞瑪締40年罕見紀錄

前一晚才說不去！賴陣營未出席教育座談會　教團：錯愕與遺憾

傅孟柏才爆秘婚　玩大冒險「強吻男星」簡嫚書現場看傻

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

王品營收目標衝300億元　董座陳正輝：5年內問題不大

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

妹子一到日本「秒刷爆8萬」　友急借錢！網看傻：回國還債

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

男友揪2人集體性侵女友　她心碎質問！渣男竟回：妳難道不愛我嗎

使用高功率電器　台電「勸世」兩大要點要注意

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

全台第一人！高雄男跳《科目三》變「骨折三」

快訊／彰化三民公園隨機砍人！男砍3女後自殘

即／北投「1男子陳屍公車內」！　民眾聞異味報警

北投「公車內驚見男屍」！死者身分曝光

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」

更多熱門

相關新聞

阿兵哥假結婚騙婚假　不起訴確定

阿兵哥假結婚騙婚假　不起訴確定

新北地檢署日前偵辦一件偽造文書案件，在憲兵訓練中心服役的2名阿兵哥，為了騙取14日的婚假，竟然合謀假結婚，並持結婚證書請假，最後遭部隊長官識破。新北檢給予2人緩起訴，並依職權送高等檢察署再議，高檢署14日駁回再議，2人獲緩起訴確定。

亞力山大倒閉案　改判唐氏姊妹連帶賠2.4億

亞力山大倒閉案　改判唐氏姊妹連帶賠2.4億

網戀帶女童進文具店性侵猥褻　判刑4年半

網戀帶女童進文具店性侵猥褻　判刑4年半

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員　法官依財力判賠40萬

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員　法官依財力判賠40萬

炎亞綸遭控性侵　獲不起訴確定

炎亞綸遭控性侵　獲不起訴確定

關鍵字：

林姝妤蛇蠍女殺男友二審

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面