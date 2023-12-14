彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

▲林姝妤一家人共謀殺害張姓男子。（圖／資料照/翻攝網路）

記者白珈陽／台中報導

彰化蛇蠍女林姝妤夥同父母、弟弟及陳姓友人，將張姓男友殺害棄屍並盜領400多萬元存款一案，前經彰化地院一審依殺人、棄屍等罪判處林女無期徒刑，林父林母及弟弟分別17年、16年、16年有期徒刑，今（14）日台中高分院撤銷原判，改依強盜殺人罪論處，仍判林女無期徒刑，父母及弟弟則各減輕半年。全案仍可上訴。

台中高分院今天上午由審判長法官郭瑞祥、陪席法官王鏗普、受命法官許文碩組成合議庭，宣判撤銷一審判決，改依強盜殺人、棄屍將林姝妤判無期徒刑、褫奪公權終身；父親林益全、母親林劉秀珍、弟弟林韋守共同犯殺人、詐欺、棄屍等罪，分別判刑16年6月、15年6月、15年6月。

合議庭審酌，林因覬覦張男金錢而將其殺害，林的父母及弟弟則因張男未善待林，而共同謀議殺人棄屍，嚴重破壞社會治安，但考量4人陸續坦承犯案，也都與張男兒子達成和解，且給付部分賠償金，張子也同意給4人從輕量刑的機會，據此判刑。全案仍可上訴。

二審判決指出，林姝妤跟被害張姓男子是男女朋友，林在交往期間知道張男持有人頭金融帳戶內有大筆存款，亦得知提款卡密碼；2人交往期間時常發生爭吵及肢體衝突，多次分手又復合，林無法忍受長期爭吵，且覬覦張的帳戶存款，決定奪財害命。

林的父母與弟弟認為張男從事非法工作，且曾多次暴力對待林，4人謀議將張殺害再棄屍。2021年10月16日中午12時，林跟張男返回彰化縣福興鄉住處，林母拿出事先準備的安眠藥磨成粉狀，加入飲料拿給張男引用，不久後張男表示想睡覺，林以出遊為藉口，駕駛自小客車載著一家人及張男，一同前往彰化縣芳苑鄉漢寶濕地。

▲林因覬覦張男金錢而將其殺害。（圖／資料照/翻攝網路）

同日下午1時30分抵達漢寶濕地後，張男已昏睡，林父拿出預藏的繩子，從後座緊勒坐在副駕駛座的張男頸部，弟弟則在旁預防張男掙扎，張男因此窒息而亡。

確認張男死亡後，林從屍體身上取走5000元現金及人頭帳戶提款卡，一行人再開車前往事前選定的棄屍地點、彰化縣埔鹽鄉東螺溪仁鼎橋與太平橋間的溪邊，由林父及弟弟在屍體上綁上空心磚2塊，將其丟棄東螺溪。

事後林等4人一同前往多處超商，由林及林母先後提領473萬元得手；因擔心屍體浮出水面，4人再度前往棄屍地點，由林父及陳姓友人共同搬運大石頭壓在屍體上，避免屍體浮起或被溪水沖到岸邊被人發現。（陳男幫助殺人棄屍部分，一審判決6年6月確定）