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義務役恢復1年　「3+1讀大學方案」首批全台只有5人申請

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／ETtoday資料照）

▲義務役恢復1年　教育部「3+1讀大學方案」只有5人申請。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

為了因應義務役恢復1年役期，教育部配合國防部推出3+1方案，即就讀大學的役男服役，可以選擇3年讀大學、1年服兵役。國防部官員11日在立法院備詢時，被立委詢問有多少役男選擇3+1方案，坦言教育部原本調查有46人「有意願」，但實際提出申請的只有5人。

▲▼國防部資源規劃司司長鄧克雄。（圖／記者蘇晏男攝）

▲鄧克雄表示，3+1方案目前只有5人申請。（圖／記者蘇晏男攝）

立法院外交及國防委員11日召開聯席會議，邀請國防部長邱國正在內等多位官員報告，兵役延長配套措施與整備現況及國防學士班與國軍現行各人才招募管道精進作為。

國民黨立委陳以信質詢國防部，指出義務役恢復1年役期，明年元旦就會開始徵兵，而政府推出的「3年讀大學、1年服兵役」方案，如今究竟有多少人申請。國防部資源規劃司司長鄧克雄回答，目前有5位申請，這是第一梯次

陳以信聽聞相當傻眼，直言政府大費周章規劃「3+1方案」，結果只有5人申請，代表執行上學校及學生都難以配合。鄧克雄再次回答，方案當初在教育部徵詢意願時，總共有46位學生表達有意願，雖然目前提出申請的只有5人，後續可能還會有其他人視需求提出申請。

陳以信對此則沒有這麼樂觀，認為會申請的應該早就申請了，不會申請的就不會申請，接著質詢教育部，3+1方案申請的學生如今只有5人，而且5人可能都來自不同學校，這些大學要為了少數5人重新調整課程、學分及擋修，這些學校是否有能力辦理？

▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲陳以信表示，5人可能都來自不同學校，這些大學要為5人重新調整課程，是否有能力辦理。（圖／記者李毓康攝）

教育部高等教育司副司長梁學政回答，3+1方案原則是不希望影響學生正常畢業，今年6月頒布指引後，7月已經跟所有學校召開說明會，讓各校9月開學時完成相關學則與章程修正，包含暑修、跨校暑修等方案，他們也尊重學校意願，目前是有46人報名，5人實際提出申請。

陳以信質詢後，仍不滿教育部針對3+1方案的說明及掌握狀況，要求教育部後續提出書面報告，再次向外交及國防委員會詳細說明3+1方案的現行執行情況。

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