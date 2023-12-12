共諜案+國防大學教授與中國技術合作　藍委要邱國正、民進黨檢討

▲藍委游毓蘭（左起）、李德維、吳怡玎出席國民黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

檢調近日破獲一起共諜案，傳事涉現役軍官洩露「0221」機密專案會議內容、共軍以1500萬美元策動現役國軍飛行員叛逃計畫；另外，國防大學理工學院教授葛明德主持「先進系統工程研究中心」，被爆開民間公司和中國技術合作。對此，藍委李德維今（12日）表示，軍紀出很大問題，民進黨過去不斷羞辱國軍，造成軍心渙散，因此民進黨跟國防部要好好檢討。李也說，軍中沒有紀律跟軍法，很容易出現問題，國防部長邱國正應該好好自我檢討。

媒體報導，高雄高檢署日前偵破10位現役與退役軍官的共諜案，嫌犯涉嫌將漢光演習實兵操演、各作戰區的防衛部署等軍事機密外洩給共諜，傳連由參謀總長親自向總統報告、與會者含軍種司令、國安會秘書長在內不超過6人的「0221」機密專案也被外洩；且該案也涉及共軍以1500萬美元（約4.8億新台幣），策動一名國軍現役飛行員駕駛CH-47直升機叛逃，趁中共軍艦逼近海峽中線時前往停靠的計畫。

對此，李德維12日在國民黨團記者會上表示，這表示軍紀出很大問題，民進黨過去不斷羞辱國軍，認為國軍是米蟲，甚至無所不用其極打壓軍人士氣，造成軍心渙散，因此民進黨跟國防部要好好檢討。他個人認為，把軍法從軍中廢除，是非常嚴重的問題，然這（廢軍法）就是當年民進黨不斷的主張；軍中沒有紀律跟軍法，很容易出現問題，邱國正應該好好自我檢討，國防部怎樣維護軍紀跟軍人的中心思想。

藍委游毓蘭說，現在國防預算編列6000多億元，然傳暗網上還有被監聽的資料，她認為，國家安全沒有因軍備、國防預算提升，而有更加的堅韌。民進黨在洪仲秋案後主張廢軍法，她在立法院則多次提出應恢復軍法，或在部隊中，如何進行軍法教育或愛國教育，這都很重要；提升中華民國安全，不是靠軍備增加，而是要增加韌性跟對國家的認同。

另外，葛明德主持「先進系統工程研究中心」，被爆開民間公司和中國技術合作，還多次進出中國、在校內開董事會等，情況達10年。邱國正昨批立法院外交國防委員會表示，該案子就是叛國，應辦得越重越好，「要槍斃掉」。

李德維回應，這就是廢除軍法後的嚴重後遺症，現在相關部會或國軍軍法、軍紀教育失靈，這應該要徹底檢討，這不是槍斃一個人問題，而是整體部隊狀況跟相關軍事人員問題，如何建立部隊素質跟中心思想，才是正本清源作法。

游毓蘭表示，國軍應加強內部保密防諜機制以及成立專案補救；游也說，國民黨基於在野黨立場，提出預警跟希望有監控，但只要在預算時期，只要提出任何善意的提醒，以預算案來作為針砭方法，就會被民進黨打成紅統、中共同路人，希望國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康當選後，能強化國軍保密防諜。