被前女友開槍「射爆睪丸」　美男感性告白：還是很愛她

▲美國一名男子被前女友開槍擊中睪丸。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

來自美國俄亥俄州的查理（Charlie Glenn）遭前女友持槍射擊睪丸，幸好及時接受救治，目前已無大礙。他受訪時坦言，至今依然愛著前女友，也不要求對方道歉。

FOX 19等外媒報導，案發當晚，查理被前女友托妮亞（Tonya Nester）邀請外出散步，但他一眼就看見對方持有槍枝，「她說那是一把空氣槍，而我說『讓我看看，因為如果妳有一把槍，不論是哪裡，我都不會跟妳去。』」

未料，托妮亞被這番話激怒了，立刻拔槍對前男友開火。儘管查理下體受傷流血，但仍設法奪下武器。與此同時，他的家人也嚇得撥打911通報。

▲托妮亞犯案當晚就被捕。（圖／翻攝巴特勒郡郡立監獄）



查理接受緊急治療後，已經從醫院回到家裡。他透露，托妮亞正在服用精神疾病藥物，自己對於受傷毫無怨言，也不需要任何道歉，只希望前女友趕快好起來，「直到今天，我還是愛著她。」

不過，他的朋友保羅（Paul Carpenter）卻被嚇壞了，直批對前任開槍的行徑非常駭人，「我不知道他們是否有感情問題，但做出這種事情太可怕了。」

托妮亞當晚趁亂逃離現場，並且往東鑽入一條巷子裡，不久後就在半英里（約800公尺）之外的地方被捕。她目前關押在巴特勒郡立監獄（Butler County Jail），保釋金高達10萬美元（約新台幣315萬元），並且面臨襲擊重罪指控，下一次出庭預計為12月12日。