嗆工地太吵竟持槍打人！狂男大鬧警局還撒尿　判決結果出爐　

▲彰化中年男在警局灑尿。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名中年男子，不滿住家附近大學施工太吵，持空氣槍衝入工地，把槍對準包商頭部還揮拳，被帶回警局後又在廁所尿了一地，咬員警不成又用手肘攻擊，一審依恐嚇、妨害公務判9月徒刑，他不服並解釋因有「包皮」，手銬沒解開才會撒尿在地，法官不採信，認為他到偵結才坦承犯行，犯後態度不佳，上訴駁回，全案定讞。

判決書指出，2022年8月27日下午3時許，男子持一支不具殺傷力的空氣槍，進入工地辦公室，怒斥施工人員播放音樂過吵，並將槍口對準現場徐姓包商頭部，同時朝其腹部出手毆拳，被警方依現行犯逮捕，並帶回派出所作筆錄。

男子在派出所內又開始作怪，將尿液噴灑在地面，廁後不洗手還刻意揮舞雙手；又張口試圖咬員警右手臂，警方出手壓制完成警械腳銬繫鍊後，又罵員警「難怪你們警察會被殺死！活該！」，接著用右手肘攻擊莊警腹部，造成警腹部紅腫成傷。

▲男子持假空氣槍打人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

彰化地院審結，將男子依犯恐嚇危害安全罪、妨害公務執行罪，累犯，分別判處有期徒刑4月、6月徒刑，共應執行有期徒刑9月，可易科罰金，空氣槍沒收。

男子不服再提上訴，辯稱他有包皮水腫情形，小便時需以手輔助調整排尿方向，但因當時戒護員警未解開手銬，而有所誤會，員警又上腳鐐，因有躁鬱症，一時情緒失控，才會犯下本案，已知道錯了，希望從輕量刑。

法官認為，男子曾因公共危險案件，判處有期徒刑3月確定，還有其他恐嚇取財、強盜、搶奪、妨害自由、傷害等多項暴力犯罪科刑紀錄，素行不佳，雖然他領有輕度身障證明，但不致影響其本案之責任能力。

法官審酌男子被警察當場逮捕後未見收斂，對警暴力相向，出言譏諷貶辱、濫提提審、陳情各級警政機關，無端耗費諸多警政偵查資源，態度頑劣、對於校園治安造成隱憂，量刑不宜從輕、到偵結時始坦承全部犯行，聲稱願意去派出所向警員及副所長道歉，犯後態度不算良好，難認量刑違法或不當，將上訴駁回，全案定讞。