不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮　漁民嘆：海洋生態變了

▲日本北海道函館7日大量死亡的沙丁魚被沖上海灘，然而時隔一周，中部關西地方另一處漁港也有小型魚群被海浪拍打上岸。圖為函館市海邊。（圖／CFP）

文／中央社東京13日綜合外電報導

繼日本北海道函館市一處海灘12月7日發生大量魚群被拍打上岸後，三重縣志摩市波切漁港今天上午也出現大量小型魚群被海浪沖到岸邊，推估數量約30公噸到40公噸。

函館市一處海灘12月7日出現大量沙丁魚等被拍打上岸的狀況，當地媒體推估魚屍數量高達約1100公噸，函館市政府為清理堆積在海岸線上的大量魚屍，已從12月12日開始投入重型機具進行回收作業。

日本每日新聞報導，波切漁港漁民擔心大量魚屍在分解過程中可能造成海中氧氣濃度降低，進而影響到其他海洋生物，一早就出動兩艘船開始清理回收魚屍。

當地漁民表示，12月11日傍晚看到大量小型魚群游入漁港內，當天就捕撈約3公噸的漁獲量。

到了12月12日已可看到有魚屍浮上海面，相關人士當天就連絡志摩市政府看如何處理；未料之後魚屍持續增加，到今天上午已被海浪拍打到岸邊。

這些小型魚群有可能是被其他魚類追趕誤入港灣內，並因此造成缺氧。

在波切漁港捕了25年魚的漁民說，這是第一次看到這種情況，大概是從去年開始可以在這裡捕到這種小型魚，因此感覺海洋生態有所改變，「漁港堤防聚集的釣客所灑的磷蝦，可能也有影響吧」。

志摩市政府產業振興部負責農林水產的參事濱口真吉說，因為是海上漂流物，所以會視為一般廢棄物跟相關單位展開協調及處理，「也會跟肥料業者討論看看可不可以當成肥料使用」。

管理波切漁港的三重縣政府伊勢農林水產事務所漁港管理課人員說，現在還不清楚為什麼會出現這麼多魚屍，將採集現場海水送到水產研究所檢查來釐清原因。

►►►魚屍綿延1km！北海道「上萬條死沙丁魚」沖上岸 漁民驚呼：第一次

►►►北海道大量魚屍是「核廢水」造成？ 日本水產廳闢謠：並無根據

►►►瀕危「黑背信天翁」誤食手套！ 北海道百具海鳥屍體9成胃部含塑膠