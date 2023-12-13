豐原太平洋百貨歡慶耶誕跨年　滿仟送佰回饋直逼週年慶

▲豐原太平洋百買-耶誕滿仟送佰。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨祭出年末最後一波耶誕跨年滿仟送佰、加送驚喜加碼禮，另刷國泰世華CUBE卡再享3%回饋，好康放送不手軟的程度直逼週年慶。同時配合12/26(二)前的台中購物節消費3倍抽，消費就有機會抽中現金、好車、好宅等眾多大獎！

12/14~113/1/1會員於全館當日單筆3000送300，累計贈送無上限(部份除外)，再加送耶誕跨年週週驚喜加碼禮：12/14~12/17當日滿20,000元加送康寧超人氣史努比授權限量款鍋、12/23~12/24當日滿12,000元加送THE BODY SHOP英皇玫瑰嫩膚身體滋養霜、12/30~113/1/1當日滿15,000元加送水鑽絨布抱枕2入乙組；另刷國泰世華CUBE卡選擇樂饗購再享3%回饋，層層堆疊創造出26.3%的購物回饋。

還有限量卡友禮，活動期間當日滿3,000元送：12/15~12/17日本Hirone 304不鏽鋼顯溫保溫杯500ml，獨有的三段自動顯溫設計，可隨時掌握水溫狀況，並有SGS檢驗合格標章、12/30~113/1/1防水單肩旅行包，設計簡約且大容量，是出國旅行必備的便攜式手提包。

另外，豐原太平洋百貨美人魚鐘廣場已換上耶誕新裝，今年打造一棵白天為五彩繽紛，夜晚則燈光炫爛的多變風格耶誕樹。即日起至12/24舉辦耶誕樹攝影募集活動，拍下美人魚鐘廣場耶誕樹，上傳美照到豐原太平洋百貨fb粉絲專頁，號召親朋好友一起來投票，就有機會獲得1500元商品兌換券。