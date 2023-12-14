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屏東抽查冬至42項「應景食品+火鍋料」　檢驗結果出爐

▲屏東縣政府衛生局抽驗湯圓及火鍋料 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府衛生局抽驗湯圓及火鍋料 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

冬至將至，民眾品嘗湯圓及熱騰騰的火鍋季節又來了，屏東縣政府衛生局為了縣民在冬至節慶食用湯圓及火鍋料買得安心吃得放心，共抽驗42件應景食品，檢驗結果均與規定相符。

▲屏東縣政府衛生局抽驗湯圓及火鍋料 。（圖／記者陳崑福翻攝）

衛生局表示，這次規劃至轄內餐飲店、觀光夜市、超市賣場、製造業等場所，抽驗湯圓、三色湯圓、手工湯圓、紫糯湯圓、花生、桂圓、旗魚黑輪、魚漿煉製品、蛋餃、鑫鑫腸等應景食品，共計抽驗42件，檢驗項目有防腐劑、玫瑰紅B、酸性玫瑰紅B、夾竹桃紅、偶氮玉紅、規定外色素、順丁烯二酸、漂白劑、硼酸及其鹽類、過氧化氫、亞硝酸鹽等項目。

衛生局長張秀君提醒，販賣業及餐飲業者則應注意販賣區環境衛生及保存條件，冷藏溫度應在7℃至凍結點以上、冷凍溫度在-18℃以下，務必落實食品良好衛生規範準則，以維護民眾食品安全。另市售湯圓大多由糯米所製成，黏性高不易消化，應細嚼慢嚥進食，尤其年長者及幼童應由家人陪伴食用，以避免造成食道哽塞或消化道不良等風險，胃腸機能較差者應適量食用或搭配蔬果，以達飲食均衡。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

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