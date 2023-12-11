台灣最強小火鍋店「大換血？」　他激推1間：160吃到吐！全場吵翻

▲小火鍋店競爭激烈。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人不分季節超愛吃鍋，平價又快速的小火鍋店如雨後春筍般出現，而老字號的「三媽臭臭鍋」因價格一路上漲，加上市場競爭激烈，被許多人認為逐漸失去優勢。就有網友激推1間平價小火鍋店，大讚CP值破表，不過這番話掀起論戰，一派常客點頭附和，但也有許多人不認同，更釣出其他店家的擁護者現身洗版。

網友在PTT發文大推六扇門火鍋店，直呼點180元的牛肉南洋咖哩鍋，就有吃不完的王子麵、肉燥飯，還有爆米花、鬆餅、洋芋片吃到飽，口渴了也有汽水機、果汁機、咖啡機任你喝，「想到我家隔壁的三媽，咖啡機牛奶沒了，叫店員補還拖拖拉拉，價格也沒便宜特別多，六扇門這樣是給不給其他家活？」

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對此，一票同好點頭笑回，「最低豬肉鍋160，能無限吃飯和麵」、「六扇門光專業咖啡機就值得了」、「這個三媽很難跟得上」；不過也有許多鄉民持不同看法，直言「看完描述，完全不想去」、「小火鍋來到180了喔」、「澱粉類吃到飽」、「小火鍋180叫平價了喔」、「這是小資族的天堂」、「六扇門又不是每家品質都一樣」、「都180了我幹嘛吃小火鍋？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

當然，其他家擁護者也湧入留言，「難吃，石二鍋屌打」、「三媽、大呼過癮」、「不如吃大喜鍋」、「鍋湯滙也不錯啊，還有冰淇淋機咧，而且還24hrs營業，半夜吃鍋唯一選擇」、「億品鍋屌打」、「12mini屌打」、「鍋台銘屌打」、「多花一點錢吃石二鍋不好嗎」、「那吃8鍋比較好，還有涼麵、飯、冰淇淋吃到飽」、「你一定沒吃過8鍋」。

實際查找六扇門官網，最便宜的為鮮食鮮蔬鍋150元，而一般鍋種最便宜的是經典原味鍋160元，加豬肉（+0元）的組合；至於消費方式，內用可享白飯、冰淇淋、飲品、爆米花無限量享用。對比三媽臭臭鍋價格，三媽從去年10月起，每鍋調漲20元，目前最便宜的品項為150元，包括大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋。