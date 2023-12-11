安徽知名火鍋店「口水油」過濾再上桌　賣6.5萬個「老鍋底」遭重判

▲被揭發使用「口水油」的入川毛肚火鍋店被勒令停業。（圖／翻攝安徽網）

記者魏有德／綜合報導

安徽知名火鍋店「入川毛肚火鍋」於2017年4月開業，開業後迅速竄紅，成為當地人氣火鍋品牌。這間火鍋店由牛某投資，合夥人王某則負責日常經營管理。透過安徽淮南中院近日二審判決發現，該火鍋店竟將客人吃剩的「廢油紅湯」過濾殘渣後加工成「口水油」再次販售，近三年售出「老鍋底」6.5萬個，引起輿論熱議。

▲毛肚火鍋。（示意圖／CFP）

《光明網》報導，為節約經營成本，2019年1月1日至2021年10月21日期間，王某、牛某等人伙同廚師長及後廚工作人員、前廳經理等人，等顧客吃完火鍋後，將含有牛油的火鍋湯倒入放有濾網的桶內，將火鍋的殘渣過濾掉，將浮在上面的油品收集存放，次日，向顧客下單的火鍋中添加，給顧客食用。

至案發時，入川毛肚火鍋店累計銷售火鍋鍋底6.5萬餘個。經鑒定、審計，涉案火鍋鍋底銷售金額共計170萬餘元人民幣（約745萬元新台幣）。

依大陸相關法律規定，「地溝油」犯罪是指用餐廚垃圾、廢棄油脂、各類肉及肉製品加工廢棄物等非食品原料，生產、加工食用油，以及明知是利用「地溝油」生產、加工的油脂而作為食用油銷售的行為，對於利用「地溝油」生產食用油的，依照刑法「生產、銷售有毒、有害食品罪」的規定追究刑事責任。

該案使用的「口水油」經認定屬於廢棄油脂，包含在「地溝油」的範疇之內，應以生產、銷售有毒、有害食品罪定罪處罰。最終，牛某、王某等13名被告人分別被判處有期徒刑十二年至一年，並處罰金125萬元至2000元（人民幣，下同）；同時判決支持安徽省消費者保護協會對涉案火鍋店、牛某、王某提起的民事公益訴訟，判令各被告連帶支付公益訴訟懲罰性賠償金共計512萬餘元。