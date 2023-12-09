吃火鍋一半「天降大老鼠」！男客慘遭鼠爪抓破頭皮

▲火鍋店突有多隻老鼠「從天而降」，其中一隻直接掉在顧客的頭頂。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

又見巨鼠從天降！大陸浙江省義烏市「吾悅廣場」內的一間火鍋店遭顧客控訴，用餐到一半時突有「多隻老鼠」從天花板掉落，其中一隻甚至抓破客人的頭皮，消息曝光引起關注。

綜合陸媒報導，事發於8日下午1時許，當時有2名男顧客正面對面吃火鍋，忽然有多隻老鼠「從天而降」，一隻掉在餐桌上，另一隻則直接落在了男子的頭上，嚇得2人拔腿就跑，驚慌躲避亂竄的老鼠，事後還傳出顧客被老鼠「抓破頭皮」連忙就醫。

影片曝光後，引起網友熱議，「這也太嚇人了」、「天哪，吃飯的要有陰影了」、「這環境得有多差！」對此，吾悅廣場的一名工作人員表示，事發後火鍋店業者已陪同受傷顧客前往醫院，目前該店已停業整頓。

針對老鼠擾客事件，當地相關部門表示，接獲投訴後已經派員到現場展開稽查，將加強對食品生產和及公共場所的安全監管，以防止類似事件再度發生。

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