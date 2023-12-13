Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

▲台中首批Model T電動公車亮相，公車迷拿大砲衝現場狂拍。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣大道電動公車又添生力軍！台中市首批Model T電動公車今（13）日搶先亮相，一台要價1000多萬元，Model T電動公車黑、銀色系外觀超具時尚與科技感，顛覆一般公車印象。有公車迷聽聞消息特別趕到現場朝聖，拿起專業相機蹲地狂拍。

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▲Model T外觀科技感十足，未來將行駛台灣大道服務乘客。（圖／記者游瓊華攝）



交通局長葉昭甫表示，新登場的5輛Model T電動公車將全面配置於307路，行駛台灣大道，預計12月20日正式上路服務，銜接台中車站至梧棲觀光漁港，行經12所學校、4間醫院及多個商圈，為海線市民通勤通學重要公車路線，也是遊客前往梧棲漁港觀光大眾運輸的首選，市民享受「雙十公車」優惠，車資最高只要10元，歡迎市民朋友、外縣市遊客來體驗搭乘。



葉昭甫補充，Model T電動公車 除了外型時尚及友善播報系統外，還主打智慧安全，配載多項先進駕駛輔助系統(ADAS)，如環景影像、盲點偵測等駕駛輔助設備，搭載車內電子後視鏡降低行車視線死角，提供乘客更安全的乘車服務，也讓公車駕駛在行駛的路線上，能掌握更多路況，市府也持續朝向2025年台灣大道公車全面電動化目標邁進。