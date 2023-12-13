摩天輪老漢推車前傳曝！高美濕地也淪陷　女主野外露出巨乳+蜜臀

▲網路瘋傳一對男女在台中海線Outlet野外露出竟有前傳！最新影片流出，連知名景點高美濕地也淪陷。（示意圖／ET資料照）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中海線Outlet摩天輪遭一對男女「野外露出」，兩人不僅在車廂內口交、還以老漢推車體位性交，全程無馬賽克，女主角也大方露臉，事後女子遭逮更稱不認識掌鏡男，十分離譜，其影片昨（12）日晚間在網路上瘋傳。現又流出摩天輪「野外露出」前傳，女主角在台中知名觀光景點高美濕地木棧道附近大膽露出巨乳以及臀部，之後還去逛梧棲漁港，最後與掌鏡男到Outlet摩天輪激戰。

在最新流出的3分4秒影片中，同樣有字幕、配樂，影片女主角「小馬」沿著台灣大道由市區往海線行駛，途中還經過新光三越，男主角自始至終未露臉，影片還拍到女主角因為開車太久，生氣伸手抓掌鏡者生殖器。

畫面一轉，女主角走在台中知名打卡熱點高美濕地木棧道附近，影片先帶到開闊濕地風景，之後竟是女主角躲在木橋下，直接拉起背心，讓巨乳瞬間彈出，下一幕又拉下褲子，讓掌鏡者拍攝臀部。

▲兩人彷彿海線一日遊，又到梧棲漁港逛攤位，許多不知情的攤商及遊客都入鏡。（示意圖／ET資料照）



此外，不僅高美濕地淪陷，兩人之後又前往梧棲漁港覓食、逛攤位、拍美食，許多不知情的遊客、攤商也入鏡，最後畫面才轉到先前流出影片中的海線Outlet摩天輪。

清水分局表示，在清水區高美溼地旁看台下方公然裸露胸部等影像部分，已於去年12月由台中港警總隊一併移送偵辦。台中港警指出，11月初即有民眾向警方檢舉，已通知涉案女子到案說明，女子稱不認識掌鏡男，並依妨害風化罪嫌將該女子移送台中地方檢察署偵辦，因案經檢方複訊，檢察官認影片內容是在摩天輪攀升關門之後，無其他民眾在場，應無供他人觀覽意圖，2案都在今年2月偵結不起訴處分。

▲女子在摩天輪車廂上與陌生男子激戰，Outlet表示將與律師研議是否提告。（資料照／記者蔡玟君攝）



Outlet公關則回應，摩天輪轉一圈約莫15分鐘左右，車廂內部為了顧及消費者隱私沒有安裝監視器，此外，館方至今都未接獲警方通知以及民眾檢舉，時至今日媒體報導才知道有人在摩天輪上有不雅行為，是否對影片男女主角進行提告將與律師商議後決定。

今天網路上瘋傳的第一段影片中，男子對著女主角問「妳想要找什麼？」女子回「摩天輪！」隨後畫面便帶到該商場的摩天輪，接著轉入車廂內，2人用雨傘遮擋其他車廂的視線，女子拉下男方褲頭露出生殖器進行口交，女子再脫去衣物，2人以「老漢推車」的性愛體位性交，過程還拍攝海港風景，影片全長也是3分4秒。