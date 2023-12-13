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社會 社會焦點 保障人權

95歲阿公還騎車！逆向衝女大生自摔　「孫女們」嚇喊：拜託去醫院

記者許權毅／台中報導

台中市一名95歲周姓阿公11月29日騎車上路，竟在西區逆向，嚇到3名女大生，阿公也不慎摔倒。警方獲報到場，發現阿公重聽，趕緊聯繫家屬到場，也因阿公年事已高，優先考量他身體狀況，並未對其開單，以勸導為主。3名能當阿公孫女的女大生，聽見阿公年齡後直言「一定要去醫院！」

▲▼95歲阿公騎車上路！逆向衝往女大生自摔　「小孫女」嚇喊：拜託去醫院。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市一名95歲阿公騎車上路，逆向衝往3名女大生，結果在路中自摔，嚇得3女趕緊通報。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局民權所11月29日14時許接獲3名女大學生報案，指出西區公益路與英才路口，有一位阿公摔車。員警到場後，3名女大生圍繞在阿公旁，關心狀況，並向警方說：「正準備待轉時，看到這位阿公逆向騎過來，差點發生碰撞，阿公受到驚嚇自摔。」

▲▼95歲阿公騎車上路！逆向衝往女大生自摔　「小孫女」嚇喊：拜託去醫院。（圖／記者許權毅翻攝）

▲3名女大生見阿公摔車，一聽見他的年紀，急忙苦勸「一定要去醫院」。（圖／記者許權毅翻攝）

員警趕緊先關心阿公身體狀況，但阿公重聽，也無法回答。阿公向女大生稱，自己98歲（應為95歲），嚇得3名「小孫女」說：「你一定要去醫院檢查！」阿公則向警方稱，家裡住在南區，原本打算騎車到南屯區去找朋友，卻不小心走錯路，繞道西區來，迷失方向。

▲▼95歲阿公騎車上路！逆向衝往女大生自摔　「小孫女」嚇喊：拜託去醫院。（圖／記者許權毅翻攝）

▲阿公家屬到場，開車載他回家，也無奈表示，阿公常常不聽勸，獨自騎車上路。（圖／記者許權毅翻攝）

警方初步檢視，阿公無明顯外傷，但有重聽，較難了解語意。經確認，他是高齡95歲的周姓阿公，員警擔心他年事已高，經不起跌倒，趕緊通知家屬前來，周阿公的太太、媳婦趕到現場，後續交由家屬處理。

媳婦向警方說，公公今年已經95歲，有些微失智、重聽，卻固執地常獨自騎車出門，結果忘記返家的路，事發當天上午再度出門，家人正打算報警，就接到警方電話，放下心中大石頭。

警方則表示，現場考量阿公年事已高，警方以規勸方式，希望阿公勿再騎乘機車，並未開單舉發。分局長吳燕山呼籲，2017年起已開始實施高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲以上駕駛人，必須更換成高齡者駕照，每三年必須更換一次，以維行車安全並降低事故發生率。

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