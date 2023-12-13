摩天輪、高美濕地女主角全身退！露點拍照、打野戰不起訴理由曝

▲台中地檢署指出，檢察官認為摩天輪是在攀升關門後拍攝，現場沒有其他民眾，應無給他人觀覽意圖，今年2月偵結不起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

一對男女在台中海線商場摩天輪性愛畫面、以及女子在高美濕地看臺下裸露胸部及臀部的影片在網路瘋傳，經台中港務警察總隊調查，影片是在去年底流出，女主角被依妨害風化罪嫌移送。檢察官複訊後，認為摩天輪是在攀升關門後拍攝，現場沒有其他民眾，應無給他人觀覽意圖，今年2月偵結不起訴；高美濕地部分，因拍攝地點於看臺下方，影片中無其他民眾在場，同樣予以不起訴處分。

有關上述2段近日在網路瘋傳的影片，台中地檢署指出，摩天輪及高美濕地兩段影片，於去年底由台中港務警察總隊依涉妨害風化罪嫌一併函送台中地檢署偵辦，檢察官偵查後認影片內容摩天輪係在關門攀升之後，依影片及截圖內容所示，現場並無拍攝之人以外之民眾在場，被告主觀上應無供拍攝者以外之人觀覽之意思，今年2月間偵結不起訴處分。

高美濕地部分，檢察官同樣認為拍攝地點係在看臺下方，據影片內容，現場同樣無其他民眾在場，同樣不起訴處分。

▲台中港旁邊的摩天輪。（圖／記者鄭遠龍攝）▼高美濕地。（圖／翻攝台中觀光旅遊局即時影像）

兩段影片在去年底經由民眾從國外網站看見，向台中警方報案。台中港務警察總隊表示，有關不雅影片，經比對影像，此案去年（2022年）11月初即接獲民眾檢舉，稱在國外網站看見該段影像，認涉有妨害風化之嫌，遂向警方報案。警方通知女子（33歲）到案，女子坦承與不知名男子在摩天輪中拍攝不雅影片，但不知被何人上傳網路。