iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

▲iPhone 16早期原型機。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然距離iPhone 16發布還有很長一段時間，但許多果粉已經開始好奇，蘋果還能變出哪些新花招？外媒MacRumors也發布最新的整理，推測蘋果iPhone 16會有三大改變，包含電容式的操作按鈕、新增拍照按鈕、相機排列組合更新。

目前蘋果iPhone 16 標準版的設計開發工作仍處於早期階段，目前內部代號為「 DeLorean」，預計和最終零售版有一定出入。

外觀

根據目前透露的訊息，蘋果內部設計了多款iPhone 16 原型。其中黃色原型機附有操作按鈕，且音量按鈕採用連貫設計，背面則採用類似 iPhone X 的相機排列設計。粉紅色原型機配有操作按鈕，獨立的機械音量按鈕。黑色原型機配備更大的操作按鈕，並配備了專用的拍照按鈕。

▲iPhone 16鏡頭模組更改。（圖／MacRumors）

蘋果測試了多種相機排列方案，相比較現有的對角線設計，新款嘗試垂直方向設計，進而增強產品辨識度。蘋果也正在嘗試兩種不同的鏡頭凸起，首先為 iPhone 12 風格設計，方形相機島，但相機採用垂直方案。另外則是 iPhone X 風格設計，採用藥丸狀外型設計。相對於iPhone 15，兩種設計的閃光燈位置相同，代表蘋果不打算改變閃光燈的位置。

蘋果內部計畫代碼「Project Bongo」中，預計重新設計音量和電源按鈕，在功能和外觀方面帶來新的互動體驗。從傳統的機械按鈕改為觸覺按鈕，檢測壓力並透過使用產生振動的觸覺引擎（觸覺回饋）來模擬實體按鈕的按壓。

觸覺按鍵恐取消

此組件具有兩個應變計，按鈕的每一側各一個，應變儀檢測壓力的變化，並將其轉換為電路內的電阻變化。電阻的變化導致電壓的變化，兩個應變計之間的電位差用於確定壓力原點的位置（音量增加或音量減小）。

蘋果原本計劃將其應用於iPhone 15 Pro系列機型上，但由於許多技術問題，今年稍早已被取消。不過 MacRumors 表示蘋果內部並沒有繼續深入此項目，蘋果iPhone 16 機型依然會配備機械按鈕。

▲按鈕排列規畫。（圖／MacRumors）

操作按鈕

蘋果 iPhone 15 Pro 系列最大的變化，就是取消靜音開關，改用操作按鈕。而明年推出的iPhone 16 系列機型也將跟進，採用操作按鈕。蘋果內部以Project Atlas 專案推進，不過正嘗試將操作按鈕從機械更改為電容式按鈕。

新增新的拍照按鈕

蘋果嘗試在 iPhone 16 右側安裝新按鈕，帶來全新的電容式拍照按鈕，內部開發代號為Project Nova。目前關於Project Nova 的資訊並不多，除了「輕觸切換」功能外，該按鈕還將配備力傳感器。