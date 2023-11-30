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iPhone 16「7大設計亮點」曝　新增專屬AI功能、神秘按鈕

▲iPhone 16有望搭載設備端限定AI功能。（圖／翻攝X「@theapplehub」）

▲iPhone 16有望搭載設備端限定AI功能。（圖／翻攝X「@theapplehub」）

記者張靖榕／綜合報導

專門爆料的消息來源釋出最新iPhone 16／16 Plus渲染圖，並整理出目前流傳的7項設計重點，包括全新設計的「神秘按鈕」，預料將會為明年系列新機上市帶來話題。

X（前身推特）上的爆料客「@theapplehub」於28日整理出7大重點：

1.尺寸依舊是6.1吋與6.7吋
2.維持60Hz螢幕更新率
3.新增動作按鈕
4.全新「Capture Button」神秘按鈕
5.A17或A18晶片
6.後鏡頭垂直相機布局
7.設備端限定AI功能

關於「Capture Button」神秘按鈕的用途與設計，目前坊間流傳消息不多，但部分爆料指出很可能不會只限定在高階版，而是iPhone 16全系列都會搭載，但考量到在發布前技術可能還未能達到標準，蘋果也另有備案。

此前外媒指出，「Capture Button」是首次新增在iPhone上的固態電容按鈕，之前在其他手機出現過，但這是iPhone第一次搭載，位置更能在手機右側店員鍵下方。由於消息內容少，目前實際的用途和設計方向仍不清楚，也有人指可能是用來觸發相機快門。

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