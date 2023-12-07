iPhone 16新爆料　郭明錤：2公司將受惠

▲iPhone 16預計將有AI相關新功能。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤對下一代蘋果iPhone進行預測，郭明錤認為，由於今年生成式AI 的爆紅，因此不難預測iPhone 16 將會推出與AI相關的創新功能，但關鍵在於是否有相關證據支持這項預測。

郭明錤認為，蘋果在今年第三季改組Siri 團隊，目標在於整合生成式AI 或大語言模式相關領域。而在手機上，由於語音輸入將是生成式 AI 的「關鍵介面」，因此強化Siri 的軟硬體功能及規格成為了推廣生成式 AI 的關鍵。

郭明錤引述自己最新調查結果聲稱，所有iPhone 16 機型都將顯著升級麥克風規格：在防水、降噪等方面會迎來升級，其中信噪比將是關鍵升級，以強化Siri 的使用體驗。郭明錤表示，這可能是蘋果預計整合更多AI 功能作為iPhone 16 主要賣點的證明之一。

先前郭明錤也指出由於IPhone 16鏡頭升級，光學鏡頭龍頭廠大立光將為2024年潛望鏡相機顯著成長的主要受益者。根據預測，iPhone16 的麥克風供應商將會是瑞聲科技、歌爾股份，預計雙方供應比重差異不大。同時受惠於規格升級，每台iPhone 16 的麥克風單價將較iPhone 15至少高約100到150%。

此外，由於 AI 產品為2024 年消費電子關鍵趨勢，因此郭明錤預計，未來蘋果其他產品與高階 Android手機也有可能升級麥克風，這將是瑞聲科技與歌爾股份的潛在成長動能來源。