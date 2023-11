內部純金色配置曝光！　iPhone 16散熱「更快、更強」

▲iPhone 16內部曝光。(圖/Kosutami)

記者陳俐穎/綜合報導

雖然距來iPhone 16發布還有一段很長的時間,但目前網路上的爆料資訊已經層出不窮,其中近期就出現關於散熱的新設計爆料,傳出iPhone 16的電池模組將會「大改」,可能會導入「石墨烯」散熱系統。

3C爆料客Kosutami也在X(Twitter)發文,文中也暴露了明年Phone 16 Pro電池模組,其中內部設計變成「金色」,且為磨砂金屬質感,預計可以帶來更好的散熱效果。

從爆料資訊看來,電池容量顯示為「3355mAh」,相較於上一代iPhone 15 Pro 的3274mAh增加,加上針對電池連接處的重新設計,預計新一代手機將會有更好的電池效能,延長續航力。

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL