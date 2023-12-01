iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

▲iPhone 16全系列將配備動作按鈕。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15 Pro和 Pro Max 發布後，增加一個新的實體按鈕，稱為「動作」按鈕，根據外媒 MacRumors 最新報導，目前已經看到大量訊息指出，蘋果計劃在整個iPhone 16系列都新增「動作」按鈕。

報導指出，動作按鈕的設計和計劃至少可以追溯到 2021 年，按鈕的設計初衷是與 iPhone 15 Pro 上的觸覺音量按鈕和電源按鈕一起發布。雖然由於未解決的技術問題，觸覺音量和電源按鈕目前取消，但動作按鈕仍然存在，最終進入 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的最終量產版本。

在 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 上，動作按鈕取代了先前所有iPhone型號上的靜音開關。與單一目的的靜音開關不同，動作按鈕為 iPhone 用戶提供了多種用途，可以自行定義按鈕的功能。

▲iPhone 15 動作按鈕。（圖／MacRumors）

目前動作按鈕可執行功能：

靜音模式：切換靜音模式，使鈴聲和通知靜音或取消靜音，就像舊款 iPhone 機型上的鈴聲開關。

手電筒：開啟或關閉 iPhone 的手電筒功能。

相機：啟動相機應用程式以選擇照片、自拍、影片、肖像或肖像自拍模式。

快捷方式：從「快捷方式」應用程式開啟捷徑，可使用一系列強大的功能。

語音備忘錄：開始或停止錄製語音備忘錄。

專注模式：啟用或停用特定的專注模式。

輔助功能：為視力或聽力受損的使用者啟用或停用各種輔助功能和設定。

放大鏡：透過 Magnfier 應用程式將 iPhone 的相機用作放大鏡。

翻譯（iOS 17.2 中推出）：在兩種語言之間快速翻譯語音。

在 iPhone 16 系列中，蘋果計劃透過將按鈕從機械按鈕更改為電容式按鈕，為動作按鈕添加更多功能。改良後的動作按鈕以 Atlas 為開發代號，預計其功能與較舊 iPhone 機型上的Touch ID Home 按鈕或較新 MacBook 上的 Force Touch 觸控板類似。

根據內部文件，更新後的動作按鈕將配備力傳感器，可檢測壓力的變化，以及輕觸切換功能，儘管具體功能目前尚不清楚，除此之外，iPhone 16 也可能會搭載另一個新按鈕「拍攝按鈕」。

與 iPhone 15 Pro 一樣，即使是基本型號 iPhone 16 的最早已知設計和原型也配備操作按鈕，動作按鈕的存在在不同的開發階段甚至不同的硬體配置中保持不變。

蘋果也嘗試不同尺寸的動作按鈕，某些硬體配置的動作按鈕比目前 iPhone 15 Pro 上的按鈕更大，尺寸更接近音量按鈕。此動作按鈕已出現在多個 iPhone 16 原型機上，也出現在與新產品相關的內部文件中。