國台辦證實失蹤台網路作家羅森觸法　微博留言透露遭重判12年

記者任以芳／北京報導

台灣網路作家羅森前往大陸發展，去年下半年傳出失聯，最新消息是被大陸法院重判12年。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日證實羅森涉已列入「被告」，相關案件正在依法辦理中。

朱鳳蓮表示，「經向有關部門瞭解，有關被告涉嫌製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪，相關案件正在依法辦理中。」

該起事件因家屬主動求助，由海基會率先發布證實，並且對岸喊話，希望循兩岸兩會既有管道，請陸方協處。但海基會、海協會政黨輪替後，幾乎是「已讀不回」，如何處理？

朱鳳蓮也表示，海協會和海基會協商與聯繫機制，眾所周知，因海基會不承認「九二共識」，損害兩岸共同政治基礎，導致現在海協會和海基會的協商與聯繫機制中斷、停擺。

▲ 羅森社群帳號 。（圖／翻攝 羅森微博）

據了解，台灣網路作家羅森本名廖孟彥，擅長玄幻武俠及成人輕小說，外傳立場偏「紅統」，羅森在大陸經營「阿米巴星球」網站從去年9月起無法登入，去年下半年起失聯至今已超過1年。

羅森新浪微博帳號，最後一條發文是自己的生日，頁面停在在2022年11月12日，至今一年多未再更新。近期有大陸網友提前得知遭判刑12年的消息，有人留言「12年又是一條好漢」、「可惜了」。

國台辦今日證實，羅森涉及相關罪行，案件依法辦理中。海基會昨則表示說，基於尊重家屬意願、保障當事人隱私等考量，難對外說明具體案況及進度細節。