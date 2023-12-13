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大陸 大陸焦點 特派現場

批賴蕭配「選對的人，走對的路」　朱鳳蓮：台獨是邪路、絕路

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023.12.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦今（13）日舉行例行記者會，台灣即將舉行的2024大選成為記者會上熱議的題目。對於民進黨賴清德及蕭美琴組合提出的「選對的人，走對的路」選舉主軸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評稱，「台獨」之路是邪路、是絕路，「希望廣大台灣同胞為了自身的安寧和福祉，堅決反對台獨。」

朱鳳蓮表示，我看到有輿論指出，其（賴清德）所謂「對的人」指的是台獨工作者，「對的路」指的是台獨之路，「大家都很清楚，台獨工作者是麻煩製造者、和平破壞者、戰爭製造者，台獨之路是邪路、是絕路。希望廣大台灣同胞為了自身的安寧和福祉，堅決反對台獨。」

▲總統候選人賴清德到左營參加李柏毅的競選總部成立大會，並致贈「美德毅起護台灣香火袋」，象徵選對的人就像香火袋一樣，可以消災除難，帶來平安賜福。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲賴清德到左營參加李柏毅的競選總部成立大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

兩岸議題方面，蕭美琴在政大與學生座談時提到，「蔡英文總統曾提到，現在國際社會最支持的就是維持現狀，維持現狀已成為國際最大公約數，現狀未必是大家最滿意狀況，也不是對岸滿意的狀態，對岸滿意的狀態是把台灣變成香港，但那是大家不能接受的狀態，維持現狀是國際上最大公約數。」

對此，朱鳳蓮強調，兩岸的現狀就是，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。維持現狀就是不能讓台獨分裂破壞了這個現狀。」

▲▼ 「政治進入大學2.0 – 青年與副總統候選人座談」蕭美琴場。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭美琴與政大學生對談。（圖／記者黃克翔攝）

至於賴清德在高雄造勢時提及，「服貿協定是10年前一群勇敢的學生孩子，成功將它擋住！如果10年前服務貿易協定就簽過了，我們在大街小巷看到的店面，他們都能來開，一定會對台灣人民帶來巨大的衝擊。」

朱鳳蓮則回應稱，兩岸服務貿易協議是雙方授權代表經過多輪商談達成的，「歷經十年風雨洗禮，越來越多島內人士尤其是業界認識到，兩岸服貿協議是一份互利雙贏的好協議，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，有利於提高兩岸服務業水平、共同應對經濟全球化挑戰，有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。」

朱鳳蓮強調，大家認真看服貿協議的24項條款可以發現，這份服貿協議不僅不會損害台灣業者利益，不會搶台灣人飯碗，反而會通過促進兩岸服務貿易進一步自由化及便利化，給台灣業者帶來廣闊的發展空間和機遇，「賴清德為謀求一黨之私故意抹黑服貿協議，杜撰莫須有的威脅，才是砸台灣民眾的飯碗。」 

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